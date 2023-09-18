▲比入珠還有效？1手術有望讓「小兄弟」增長3公分！醫曝好處：勃起「視覺效果」更強

我是廣告 請繼續往下閱讀
潮健康／編輯部
如何讓小兄弟更加粗壯威武？ 「入珠」感染風險高不建議？兩性關係中，不少男女對「小兄弟」的長短粗細有迷思，無論是「長度」或「粗度」一直以來都是熱門話題。萊佳形象美學診所徐詣醫師表示，就過往的調查還有病人反饋，想要伴侶雙方都「性」福，男性陰莖的「粗細」才是重點。
以目前醫學技術來看，要讓陰莖增粗變壯有多種方式，包括施打「玻尿酸」、「聚左璇乳酸」、「生長因子」，或者以「真皮填充」等等。如果真的對粗度不甚滿意、不願意放填充物且還有包皮存在，則可以施作「包皮筋膜折疊術」，至於坊間盛行的「入珠」，有較高的感染風險，一般而言並不建議採取此種作法。
陰莖增粗只能靠注射填充物？ 打「生長因子」可順便治療陽痿？徐詣醫師表示，陰莖的粗度在兩性關係中扮演要角，而「小兄弟」要變壯變粗，無論是「半永久」或者是「永久性」的注射填充都有解，過去曾有報導將各種填充劑注入陰莖的皮下組織，藉以增加陰莖的周徑，如石蠟、汞、礦物油及凡士林等，注入這些物質會造成嚴重的併發症，如膿瘍、福尼亞壞疽（Fournier gangrene）和勃起功能障礙等。
徐詣醫師指出，雖然現在陰莖增長或是增粗手術皆被認為是一項爭議性的治療，在文獻中對於何種手術是最安全、且有效的方式並無共識。目前較主流的填充物，以「永久」注射而言常用的是「自體脂肪」和「異體真皮粉」。若擔心之後會後悔，不想要有永久存在的負擔，取而代之的則是半永久性的「玻尿酸」、「聚左璇乳酸」、和「生長因子」。
「聚左璇乳酸」屬於半永久材質的填充，在俄羅斯相當盛行，臨床上發現「聚左璇乳酸」可以維持一年到一年半之間，而且不會完全消失。另外，在海綿體注射「生長因子」，是目前醫學界治療性功能障礙的方式之一，因生長因子會幫助血管組織增生，讓充血功能更好，且根據臨床研究證實，生長因子有望使陰莖增大1-3公分。
對「大小」不滿意該做手術嗎？ 醫：植入物有助男性脫離「更衣室焦慮」特定男性對於自己的陰莖大小不滿意，而產生自卑的心理狀態，在男性會裸露出身體的場合如更衣室、三溫暖、當兵部隊中，容易導致「更衣室焦慮」，嚴重時甚至會影響男性個人的生活作息。不少男性期望透過「入珠」重振雄風，但感染風險不僅較高，若出現傷口感染還可能導致陰莖發炎潰爛。
徐詣醫師說明，過去陰莖增長的方法大多比較有侵入性，從陰莖的懸韌帶切斷、V-Y皮瓣術到抽脂、白膜延長術，這些手術帶來陰莖變長的同時，也可能會帶來一些手術的併發症。
如果希望能透過最低風險，達到陰莖增長、加粗的效果，以目前臨床上的觀察，植入物打進去除了可以增粗，因為重力的關係，在疲軟狀態下的長度也會些許變長，雖然勃起後的長度沒有太大的改變，但可以大大改善一些求診者的「更衣室焦慮」。
不只增長還有增粗效果？ 醫曝「包皮筋膜折疊術」真實好處面對部分男性有「包皮過長」甚至「包莖」的問題，導致小兄弟無法出頭，目前臨床治療採用「包皮筋膜折疊術」，成效相當顯著。「這項手術可說是男性福音，切除男性過長包皮的同時留下筋膜組織，以折疊方式縫合在想要加粗的陰莖體部位，因每個人肌膜厚度不同，會有不同的效果，一般非勃起狀態時的海綿體周長就可以增加3公分，勃起狀態下可以增粗1.5公分」。
此外，徐詣醫師也強調，男性未來若想要增粗增大，在做「包皮筋膜折疊術」時亦可事先預留空間，避免將來出現包皮不夠或太緊疼痛等狀況。以結果論而言，對男性或是另一半都是非常有感的手術。徐詣醫師也提醒，採取任何治療措施前都必須與醫師充分討論，勿輕信坊間流傳的偏方，以免小兄弟蒙受不必要的傷害。
延伸閱讀：
C羅打肉毒讓小兄弟「變雄偉」？ 醫曝真相：只有2治療能增加「勃起長度」
未滿30歲慘淪快槍俠！ 他單身太久實戰竟「秒射」 泌尿科醫曝關鍵2大原因
延伸閱讀
不對病友說加油，我還能夠說什麼？做什麼？一位心理師的真心建議
血紅素僅有3！和家馨「子宮肌瘤」靠手術續命 老公何豪傑心疼：像活死人