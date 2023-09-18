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台積電待5年！老鳥痛苦曝「地獄內幕」　崩潰提離職：就當我廢物

▲一名待在台積電5年的網友指出，他在半個月前提了離職，因爲壓力太大，導致嚴重精神問題，讓他決定提早下山。（示意圖，非當事人／美聯社／達志影像）
▲一名待在台積電5年的網友指出，他在半個月前提了離職，因爲壓力太大，導致嚴重精神問題，讓他決定提早下山。（示意圖，非當事人／美聯社／達志影像）

記者賴禹妡／綜合報導

台積電（TSMC）身為半導體龍頭，每年都會有許多畢業新鮮人搶著為其效勞，不過也有不少老鳥排隊登出。近日就有一名待在台積電5年的網友指出，他在半個月前提了離職，因爲每天壓力大到無法專心吃飯、睡覺，手指還會不自主顫抖，精神問題太過嚴重，讓他決定提早下山，「困在裡面實在是太痛苦了」。貼文曝光後，也釣出許多學長姐點頭直言：「只能說在這間公司待的壓力影響我好大」、「下山保證後悔，後悔太晚下山」。

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該名網友15日在Dcard發文，他以「終於從台積下山了」為題，表示自己待在台積電將近5年，終於在存了一些錢之後遞出辭呈，目前已經離開半個月。他在還沒離職前，起床總是很緊張，睡覺時手指還會不自主顫抖，即使下班還是深怕手機響起，起床就在思考公司的事情，吃飯也很難專心吃。 

原PO指出，公司內部人事問題多，「每天開好幾個會，很多人很愛罵人，卻又不好好談」，他在思考過後還是決定離開，「因為精神感覺問題很嚴重」，離職後也終於能久違地好好體驗生活，最後他直言：「很多人說我以後會後悔離開這個公司，但人生不知能活多久，困在裡面實在是太痛苦了，就當我是廢物吧，因為我也很累了。」 

▲台積電身為半導體龍頭，每年都會有許多畢業新鮮人搶著為其效勞，不過也有不少老鳥排隊登出。（示意圖／記者許家禎攝）
▲台積電身為半導體龍頭，每年都會有許多畢業新鮮人搶著為其效勞，不過也有不少老鳥排隊登出。（示意圖／記者許家禎攝）
貼文曝光後，網友紛紛留言鼓勵原PO，「下山保證後悔，後悔太晚下山，外面爽翻天」、「每次問下神山的人，結果沒有一個後悔的，只後悔沒有早點走」、「辛苦了，台積真的是抽抽樂，職缺好壞真的很看運氣」、「待了五年誰敢嘴，嘴的人大概一年都待不到」、「應該不用一年就會回來發文感謝現在的自己了」、「沒有什麼事情比健康和快樂更重要，離職絕對是正確的選擇」。 

也有許多早已從台積電畢業的學長姐感嘆，「恭喜你，我待了八年神山，離開後兩年了，還是常被手機來電前的瞬間震動嚇到，只能說在這間公司待的壓力影響我好大」、「回憶神山的生活，身上帶手機隨時都覺得手機在響（幻聽），後來我覺得這樣不行，改成靜音，變成隨時都覺得手機在口袋裡震動（幻覺）」、「剛下山我也擔心會後悔，但時間一長，越來越感謝當初勇敢的自己，終於不會心悸、不會失眠、不用擔心接到公司的電話，慢性尋麻疹不藥而癒，雖然錢少了蠻多，但是活得像個人了，不過我也很感謝當初上山的自己，去體會了不一樣的人生」。 

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