台積電待5年！老鳥痛苦曝「地獄內幕」　崩潰提離職：就當我廢物

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原PO指出，公司內部人事問題多，「每天開好幾個會，很多人很愛罵人，卻又不好好談」，他在思考過後還是決定離開，「因為精神感覺問題很嚴重」，離職後也終於能久違地好好體驗生活，最後他直言：「很多人說我以後會後悔離開這個公司，但人生不知能活多久，困在裡面實在是太痛苦了，就當我是廢物吧，因為我也很累了。」
貼文曝光後，網友紛紛留言鼓勵原PO，「下山保證後悔，後悔太晚下山，外面爽翻天」、「每次問下神山的人，結果沒有一個後悔的，只後悔沒有早點走」、「辛苦了，台積真的是抽抽樂，職缺好壞真的很看運氣」、「待了五年誰敢嘴，嘴的人大概一年都待不到」、「應該不用一年就會回來發文感謝現在的自己了」、「沒有什麼事情比健康和快樂更重要，離職絕對是正確的選擇」。
也有許多早已從台積電畢業的學長姐感嘆，「恭喜你，我待了八年神山，離開後兩年了，還是常被手機來電前的瞬間震動嚇到，只能說在這間公司待的壓力影響我好大」、「回憶神山的生活，身上帶手機隨時都覺得手機在響（幻聽），後來我覺得這樣不行，改成靜音，變成隨時都覺得手機在口袋裡震動（幻覺）」、「剛下山我也擔心會後悔，但時間一長，越來越感謝當初勇敢的自己，終於不會心悸、不會失眠、不用擔心接到公司的電話，慢性尋麻疹不藥而癒，雖然錢少了蠻多，但是活得像個人了，不過我也很感謝當初上山的自己，去體會了不一樣的人生」。