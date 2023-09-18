美國駐日大使點名攻擊習近平　美媒：不尋常

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報導指出，習近平不必擔心國內反對派領袖批評他的政績。但就在離中國不遠的地方，易曼紐卻以尖銳、有時甚至是挖苦的批評為自己搶得了這一角色。
一週前，易曼紐是最早在中國以外公開指出中國國防部長李尚福失蹤的人士。
9月8日易曼紐在社群平台X發文諷刺，指習近平幕僚成員秦剛、前火箭軍司令員及李尚福接連失蹤，「究竟是誰會贏得這場失業競賽？是中國青年還是習近平的閣僚」？
報導指出，美國國務院一名發言人未對易曼紐的發文發表評論，只是稱其內容生動活潑，其他美國外交官員也沒有附和他的言論。
而與易曼紐相反，美國總統拜登的內閣成員不久前才紛紛到訪北京，尋求緩和美中緊張關係。
例如美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月在北京說，「我們相信強大的中國經濟是件好事」，並表示「我認為我們兩國有大量機會共同努力促進我們的共同利益」。
報導表示，在外交場合，指名道姓地向外國領導人發難（即便是對手國的領導人），或者用諷刺和嘲笑來強調另一個國家的國內問題，這樣的做法很不尋常。
東京政治分析師、經常在社群平台X上發表評論的三浦瑠麗（Lully Miura）說，她擔心易曼紐正中中國下懷，捲入由中國自己的「戰狼」外交官挑起的一場抹黑中傷的輿論戰。
三浦瑠麗說：「你必須意識到，你可能會變得跟對手一樣。」她說：「他們正等著我們挑起一場他們有意為之的爭鬥。」
易曼紐15日在接受採訪時說：「批評我實際上是在轉移真正的問題。」他說，真正的問題是中國政府在高官失蹤和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源等問題上保持沉默。
他說：「為什麼中國對任何人都不透明？」他還說：「欺騙和謊言是貫穿中國一切行為的特點。作為一個世界領袖，這是不可接受的。」
華爾街日報指出，現年63歲的易曼紐曾任民主黨國會議員、美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的幕僚長和芝加哥市市長，他職業生涯的大部分時間都是在詭譎的政治鬥爭中度過的。（編輯：唐佩君/張淑伶）1120918