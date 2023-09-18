《我猜》世新校花陳葳曬孕肚！昔與袁惟仁曖昧 腹部隆起嚇壞粉絲
有「世新校花」之稱的網紅陳葳，15歲時錄製《我猜我猜我猜猜猜》暴紅，還與音樂人袁惟仁爆發接送情緋聞，瞬間知名度飆高，她經常在IG分享日常美照，粉絲高達47萬人，沒想到昨（17）日突然曬出懷孕寫真與超音波照，無預警曝光喜訊，讓粉絲嚇了一跳，因為她上回秀出泳裝照，曲線窈窕玲瓏，沒想到相隔4天就宣布當了媽媽。
記者江芷稜／綜合報導
陳葳外貌甜美，皮膚吹彈可破，G罩杯胸圍突出，2008年參加《我猜我猜我猜猜》的「甜美系！冰淇淋女孩」亮相，因為笑容燦爛被封為「太陽姐姐」，最多有20多個追求者，其中為人熟知的是，袁惟仁2016年與陸元琪離婚後，不到1天就被拍到載陳葳回家，導致陳葳挨轟是小三，臉書湧入大批網友攻擊。
陳葳不吝於分享好身材，經常在IG秀出旅遊、品嘗美食的美照，凹凸有致的曲線吸引大量粉絲目光，不過她4天前曬泳裝照感嘆夏天過得很快，沒想到昨晚再度發文竟是公布懷孕喜訊，高呼「反正要長大不如一起吧，總是期待自己的寶寶會長什麼樣子呢，今年終於實現這個大願望，我有自己的寶寶啦！」
照片裡，她戴上兔耳朵髮箍超級萌，身穿純白色小可愛，打開鈕扣的短版牛仔褲襯托出渾圓孕肚，還拿著嬰兒超音波照入鏡，一副幸福媽咪的模樣，雖然有上萬人按讚恭喜，但更多網友第一念頭是驚訝，無法接受女神突然升格當媽媽，惋惜「四天沒po就大肚子了」、「恭喜不了......心碎一片片」、「原來已結婚生子了」。