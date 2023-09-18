大咖男歌手不滿飛機上播廣告！「把空姐罵到下跪」 身分線索曝光
綜藝節目《同學來了》近日邀請職人分享服務經驗，其中一名空姐至僖分享，過去她曾服務到一名得過金曲歌王的大咖男歌手。該歌手因為飛機上播廣告耽誤他看電影時間，把空姐罵了半小時，最後空姐只好跪著聽到對方罵完。
記者薛羽彤／綜合報導
至僖憶起過去擔任空服員的經驗，她曾遇過一名大咖男歌手，透露對方還得過金曲獎最佳國語男歌手獎，一上飛機時男歌手態度趾高氣揚，用手指頭叫至僖過去，他向至僖抱怨，為何飛機上有廣告，「你們公司現在是死要錢是不是？我搭你們家10幾年，我從來沒有看過你們在播廣告！為什麼今天開始播廣告？」
至僖也向男歌手道歉表示，因為電力系統故障，導致飛機啟動後才播廣告，也無法跳過廣告。至僖透露對方罵了整整半小時，她只好不斷道歉，而她的姿勢從原本彎腰到蹲著最後變成跪著，同班機的王偉忠看到她挨罵，事後還不經意地逗她笑，讓在場來賓直呼好暖。
該集節目播出後，不少人在YouTube留言區討論，有人猜測是金曲歌王陶喆，至僖現身回應「陶喆有這麼大咖嗎？！」否認猜測。此外，也有不少人猜綜藝天王吳宗憲，不過至僖澄清節目上說台語男歌手是口誤，該男星是得最佳國語男歌手，而吳宗憲得過獎項是「最佳方言歌曲男演唱人獎」，不符合至僖的線索名單。