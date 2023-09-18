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高捷黃線Y15聯開案設廉政平臺　公平丶公正、透明推動招商

▲高市捷運局今辦理「高雄捷運Y15站土地開發案」廉政平臺成立大會暨招商座談會。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.18）
▲高市捷運局今辦理「高雄捷運Y15站土地開發案」廉政平臺成立大會暨招商座談會。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.18）

記者蔡佳宏／高雄報導

高市捷運局今（18）日上午辦理「高雄捷運Y15站土地開發案」廉政平臺成立大會暨招商座談會，由副市長林欽榮率隊，並邀請法務部廉政署主任秘書孫治遠、高雄地方檢察署檢察長洪信旭、橋頭地方檢察署檢察長張春暉、法務部廉政署南部地區調查組長劉俊杰、台灣透明組織協會蕭宏金理事等人共同宣示成立廉政平臺，期望能透過公平丶公正、透明的招商程序協助順利推動本案。捷運黃線Y15站土地開發案係配合國家級政策「亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案」推出的第1個捷運聯合開發案，現場吸引超過20家廠商踴躍報名了解本案開發內容。

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▲林欽榮表示亞灣2.0將可扮演驅動高雄轉型的關鍵。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.18）
▲林欽榮表示亞灣2.0將可扮演驅動高雄轉型的關鍵。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.18）
副市長林欽榮致詞時表示，本招商案已於8月14日正式公告徵求投資人，開發基地位於國家級重大建設－亞灣智慧創新園之核心位置，且為高雄捷運黃線及輕軌車站交匯樞紐，緊鄰高雄港旅運中心，居國境進出門戶區位，通抵高雄國際機場亦交通便捷，本基地具陸海空交通優勢。此外，相信在中央政策指導下，亞灣2.0將可扮演驅動高雄轉型的關鍵，本次搭配亞灣2.0相關投資獎勵，以及合理設定的土地所有人分配比例30%，預期可吸引金融或科技業投資人評估進駐設置企業總部與研發中心。

法務部廉政署主任秘書孫治遠致詞時表示，我國全球清廉印象指數於2021、2022年連續2年獲得全球排名第25名，也是歷年最佳成績，展現國際對我國廉政建設的肯定。廉政署自111年起陸續協助高雄市政府捷運工程局成立「捷運橘線O10站土地開發案」、「捷運橘線O13大東站土地開發案」廉政平臺，而今天成立的「捷運黃線Y15站土地開發案」廉政平臺，開發基地位於亞灣區，緊鄰高雄港埠旅運中心、高雄軟體園區及三多商圈等區域，為高雄市重大建設，也是與高雄市政府第6次合作成立廉政平臺；透過廉政平臺機制將促進行政與司法機關合作，相信在秉持著「跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督」的廉政策略方向，一定能如期、如質完成本次開發案，為廣大市民謀福利。

▲捷運黃線Y15聯合開發案，現場吸引超過20家廠商踴躍報名了解開發內容。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.18）
▲捷運黃線Y15聯合開發案，現場吸引超過20家廠商踴躍報名了解開發內容。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.18）
捷運局長吳義隆表示，本開發基地具有雙捷運優勢，且基地內包含Y15兩處出入口，未來可透過捷運快速連接高鐵左營站、台鐵高雄車站及高雄國際機場，配合亞灣2.0政策加持，適宜規劃企業營運總部、商辦、商場等商業設施，預估將引進民間投資超過115億元，創造至少800個就業機會，歡迎國內外投資人與市府攜手開展高雄亞灣新紀元。

捷運局說明，Y15站開發用地面積3,433坪，都市計畫使用分區為特定經貿核心專用區(二)土地（建蔽率60%；容積率630%），為鼓勵企業總部進駐亞洲新灣區，開發案申請人需先依據「高雄市政府獎勵企業總部進駐亞洲新灣區作業要點」取得企業總部進駐亞灣審議會審認合格函（於今年11月6日前向經發局遞件申請）。另本案都市計畫規定引入相關策略性產業者得爭取20%容積獎勵，悉數由投資人取得，同時參考近期聯開及公辦都更案例，放寬申請條件資格規定，鼓勵市場上更多投資人參與本開發案，共創亞灣新榮景。

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