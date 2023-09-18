高捷黃線Y15聯開案設廉政平臺　公平丶公正、透明推動招商

我是廣告 請繼續往下閱讀
法務部廉政署主任秘書孫治遠致詞時表示，我國全球清廉印象指數於2021、2022年連續2年獲得全球排名第25名，也是歷年最佳成績，展現國際對我國廉政建設的肯定。廉政署自111年起陸續協助高雄市政府捷運工程局成立「捷運橘線O10站土地開發案」、「捷運橘線O13大東站土地開發案」廉政平臺，而今天成立的「捷運黃線Y15站土地開發案」廉政平臺，開發基地位於亞灣區，緊鄰高雄港埠旅運中心、高雄軟體園區及三多商圈等區域，為高雄市重大建設，也是與高雄市政府第6次合作成立廉政平臺；透過廉政平臺機制將促進行政與司法機關合作，相信在秉持著「跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督」的廉政策略方向，一定能如期、如質完成本次開發案，為廣大市民謀福利。
捷運局長吳義隆表示，本開發基地具有雙捷運優勢，且基地內包含Y15兩處出入口，未來可透過捷運快速連接高鐵左營站、台鐵高雄車站及高雄國際機場，配合亞灣2.0政策加持，適宜規劃企業營運總部、商辦、商場等商業設施，預估將引進民間投資超過115億元，創造至少800個就業機會，歡迎國內外投資人與市府攜手開展高雄亞灣新紀元。
捷運局說明，Y15站開發用地面積3,433坪，都市計畫使用分區為特定經貿核心專用區(二)土地（建蔽率60%；容積率630%），為鼓勵企業總部進駐亞洲新灣區，開發案申請人需先依據「高雄市政府獎勵企業總部進駐亞洲新灣區作業要點」取得企業總部進駐亞灣審議會審認合格函（於今年11月6日前向經發局遞件申請）。另本案都市計畫規定引入相關策略性產業者得爭取20%容積獎勵，悉數由投資人取得，同時參考近期聯開及公辦都更案例，放寬申請條件資格規定，鼓勵市場上更多投資人參與本開發案，共創亞灣新榮景。