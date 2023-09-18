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崑山科大視訊系「藝起看海」入圍金鐘自然科學紀實節目獎

▲崑大視訊系「藝起看海」入圍金鐘自然科學紀實節目獎。（圖／崑山科大提供）
▲崑大視訊系「藝起看海」入圍金鐘自然科學紀實節目獎。（圖／崑山科大提供）

記者張振興/台南報導

第58屆金鐘獎於9月14日揭曉入圍名單，崑山科大視訊傳播設計系執行製作國科會補助科普產品製播推廣產學合作計畫「藝起看海」科普影音作品，入圍「自然科學紀實節目獎」。該節目由視訊系在校師生及校友共同製作，結合劇團表演、歌曲、繪本創作三種藝術表跨界的合作。

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「藝起看海」由崑山科大視訊系暨媒藝所團隊共同製作，除了走訪全國主要海洋研究單位，跟著科學家們一起出海遠至南海，也邀請「三缺一劇團」、金曲歌手舒米恩、以及「爽爽貓」插畫家Second參與演出，將海洋科學元素融入創作之中，除了完成4集的電視節目，再配合產出舞台劇、歌曲及繪本三大作品，並由同樣入圍本屆金鐘獎「最佳迷你劇集女主角獎」的夏于喬擔任節目引言人。


視訊系主任胡佩芸表示，該科普節目從田野調查、企劃提案、前製、拍攝、後製，包含導演、企劃、製片、梳化、場景美術、聲音特效、設計、攝影、動畫、剪接、調光到行銷等任務，都是來自崑大師生與校友，從裡到外都是視訊系「獨門製作」，入圍金鐘全體同感振奮。

▲三缺一劇團登船與台大詹森教授(右)協助節目拍攝。（圖／崑山科大提供）
▲三缺一劇團登船與台大詹森教授(右)協助節目拍攝。（圖／崑山科大提供）
「藝起看海」製作過程相當艱難，拍攝團隊跟著科學家跑遍宜蘭、基隆、台北、桃園、台南、高雄、屏東、臺東等地，更搭乘臺灣最具規模國家級研究船「勵進研究船」抵達小琉球外海，東北角外海、西南海域及南海海域，期間碰上新冠疫情三級警戒、颱風天候不佳而導致拍攝工作延遲，凸顯海下研究的瞬息萬變與高度不確定性。


擔任導演的視訊系老師林赬男表示，連出海多次的科學團隊或船員也會偶爾暈船不適，只好吐完後再繼續值班，更何況是初次隨船出隊製作團隊，有次更經歷幾乎像360度高度晃動，還是努力想辦法克服暈船嘔吐窘境，並維持攝影穩定。

▲藝起看海團隊拜訪海洋科技研究中心。（圖／崑山科大提供）
▲藝起看海團隊拜訪海洋科技研究中心。（圖／崑山科大提供）
林赬男說，每一趟出海做海洋研究都是非常珍貴的機會，因此科學家幾乎是24小時輪班上陣，研究項目做好做滿，這也是為什麼節目中會看到夜間在施放水下機器人ROV的畫面。他也分享，曾在漆黑夜晚的海面上，以為目睹巨大的黃色蝴蝶，圍繞在研究船周邊發出金黃色的光芒，非常魔幻，正想眨眨眼確認自己沒有看錯時，才發現原來是因為研究船上的燈光，反射在海鳥身上，讓他以為是會發光的金蝴蝶，相當難忘。

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