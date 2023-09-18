崑山科大視訊系「藝起看海」入圍金鐘自然科學紀實節目獎

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「藝起看海」由崑山科大視訊系暨媒藝所團隊共同製作，除了走訪全國主要海洋研究單位，跟著科學家們一起出海遠至南海，也邀請「三缺一劇團」、金曲歌手舒米恩、以及「爽爽貓」插畫家Second參與演出，將海洋科學元素融入創作之中，除了完成4集的電視節目，再配合產出舞台劇、歌曲及繪本三大作品，並由同樣入圍本屆金鐘獎「最佳迷你劇集女主角獎」的夏于喬擔任節目引言人。
視訊系主任胡佩芸表示，該科普節目從田野調查、企劃提案、前製、拍攝、後製，包含導演、企劃、製片、梳化、場景美術、聲音特效、設計、攝影、動畫、剪接、調光到行銷等任務，都是來自崑大師生與校友，從裡到外都是視訊系「獨門製作」，入圍金鐘全體同感振奮。
「藝起看海」製作過程相當艱難，拍攝團隊跟著科學家跑遍宜蘭、基隆、台北、桃園、台南、高雄、屏東、臺東等地，更搭乘臺灣最具規模國家級研究船「勵進研究船」抵達小琉球外海，東北角外海、西南海域及南海海域，期間碰上新冠疫情三級警戒、颱風天候不佳而導致拍攝工作延遲，凸顯海下研究的瞬息萬變與高度不確定性。
擔任導演的視訊系老師林赬男表示，連出海多次的科學團隊或船員也會偶爾暈船不適，只好吐完後再繼續值班，更何況是初次隨船出隊製作團隊，有次更經歷幾乎像360度高度晃動，還是努力想辦法克服暈船嘔吐窘境，並維持攝影穩定。
林赬男說，每一趟出海做海洋研究都是非常珍貴的機會，因此科學家幾乎是24小時輪班上陣，研究項目做好做滿，這也是為什麼節目中會看到夜間在施放水下機器人ROV的畫面。他也分享，曾在漆黑夜晚的海面上，以為目睹巨大的黃色蝴蝶，圍繞在研究船周邊發出金黃色的光芒，非常魔幻，正想眨眨眼確認自己沒有看錯時，才發現原來是因為研究船上的燈光，反射在海鳥身上，讓他以為是會發光的金蝴蝶，相當難忘。