沒忘對行人安全承諾　民進黨宣示三具體作為「持續努力」

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民進黨說明，由立院黨團副幹事長洪申翰安排促成公民團體與中央機關的溝通平台，讓公民意見及建言納入「2040零死亡」的願景計畫。而交通部日前統計出全國1000個行人事故熱點，黨中央將通令各縣市黨團，督促地方政府依限於11月底提出改善計畫，不分朝野、中央地方，在明年底優先完成全國至少600處危險路口、路段的改善。
民進黨指出將採取具體作為，首先是通令各地方議會黨部及黨團，督促地方首長重視並依限提出改善計畫，依據交通部所公布全國1000易肇事路口清單，包含直轄市400處、非直轄市300處、行人活動聚集區域300處，合計1000處最優先亟需改善路口，具體檢視縣市首長改善作為、依限於11月底前向中央提報改善計畫爭取經費，並持續監督後續路口改善執行率。
第二為立院黨團督促行政機關納入公民路權團體參與機制，民進黨說明，未來中央審查地方政府的路口段改善計畫；改革駕訓制度及「行人交通安全設施條例」草案研擬，都應有專家學者及行人路權及身障團體的意見參與，並進一步設置民眾提報不安全路口的「公開提案平台」，作為縣市政府改善重點。
最後則是責成民進黨立委捍衛並落實《道路交通安全基本法》立法及4年400億元「永續提升人行安全計畫」相關預算。
民進黨表示，交通部公布易肇事路口及行人行人活動區域需改善路口，統計22縣市排名如下，新北市207處、台北市200處、桃園市135處、基隆市99處、台中市80處、高雄市52處、彰化縣39處、新竹市38處、新竹縣27處、台南市26處。此危險路口列表將開放民間團體提出路口建議並納入更新。