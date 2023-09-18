藍心湄砸百萬名牌現身！認「心直口快」嗆王力宏 已和本人解釋了
「時尚教主」藍心湄今（18）日下午出席「2023粉美賞頒獎典禮-美的多重宇宙」與人氣男團Ｏzone合體。只見藍心湄全身上下都是名牌，約價值近100萬元的造型亮相，震撼全場，不過一談到先前批評王力宏「胡說八道」一事，藍心湄今日一改態度，愧疚地表示當時是心直口快，私底下也已經和邱瓈寬、王力宏溝通過了，但對於「道歉」兩字則是語帶模糊的帶過。
記者詹鎰睿／綜合報導
藍心湄今日將和Ｏzone共同表演24年前的〈你的電話〉，她現場大讚Ozone非常厲害，又唱又跳對於每個細節動作都很完美，還希望自己不會影響到弟弟們。談到演藝圈藝人轉戰政壇，好友陳美鳳呼聲極高，藍心湄大笑，「陳美鳳參選很好啊！跟賴佩霞都是非常熱心公益的善良女性，有機會為大家服務，是我們的幸福。」
由於先前王力宏在演唱會上表示「真相不重要，流量才重要」，言論引發台下的藍心湄批評是「胡說八道，好好唱歌就好。」今日談及此事，藍心湄語帶愧疚地說，媽媽還為此罵了她一個禮拜，事發後也有跟邱瓈寬、王力宏本人解釋過，「還好寬姊很瞭解我的個性，因為我們畢竟認識40年。」
藍心湄自認「心直口快的人」，坦承當天事發後一看到新聞就有些激動，媽媽還叮嚀她，「在哪裡闖禍就要在哪裡把這情解決。」直到現在，藍心湄仍後悔當天的舉動，「我到現在還很討厭我那個死八婆的表情，講人家事情的臉真的很醜！」最後被問到有沒有向王力宏本人道歉？藍心湄則是語帶模糊回應，「我剛都不是都講了嗎！」接著慢慢前往活動現場準備表演。