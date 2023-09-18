10月電價5產業擬補漲15% 專家：恐助長物價調漲、經濟雪上加霜
10月電價將於明（19）日拍板，外傳餐飲、百貨、電影院、健身房、外燴團膳等5類行業將補漲15%，外界憂慮電價成本恐轉嫁至消費價格上，民眾可能成為電價上漲的苦主，對此，消費者文教基金會董事長吳榮達今（18）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，一般消費事實上尚未百分之百完全恢復，故實在沒有把這些緩漲的電價恢復的理由，若最後審議委員會真的決定要調漲電價，消基會希望業者不能藉機做出不合理的調漲行為。
記者鄭妤安／台北報導
經濟部將於明日召開今年第2次電價費率審議會，決定10月起至明年3月的電價是否調整，外界傳言，由於國際燃料成本下降、加上要抑制通膨，預計10月起電價凍漲，僅有去年因疫情緩漲的餐飲、百貨、電影院、健身房、外燴團膳等5類行業會補漲15%，雖然一切仍得等到周二審議結果出爐才能確定方案，但有民眾與專家學者已經開始憂慮若最後決議真是如此，電價成本恐轉嫁至消費價格上，民眾可能成為電價上漲的苦主。
消費這文教基金會董事長吳榮達指出，當初這5大內需類別的電價之所以會暫緩調漲，本來就有它的原因存在，「在這些原因並沒有消失的情況之下，實在沒有把這些緩漲的電價恢復的理由！」
他進一步說明，一般的消費事實上尚未百分之百完全恢復，雖然餐飲暢旺，但事實上民眾是有選擇性的來做消費，而不是全面性的恢復消費。另外，好不容易國內物價已稍緩和，若在此時機點將上述行業別電價恢復，恐助長物價調漲，經濟將雪上加霜。
吳榮達表示，照目前的狀況來看，5大內需產業補漲15%機率大，「除非國家的能源政策作出改變，不然漲電就是遲早的事」，如果最後審議委員會真的決定要調漲電價，消基會希望業者不能藉機做出不合理的調漲行為。