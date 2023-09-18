農業部進口蛋問題多　高雄藍營要陳其邁啟動稽查

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陳美雅指出，針對農業部說進口雞蛋不會流進市場，結果馬上被桃園市衛生局立馬打臉，查出早有廠商將進口蛋賣進早餐店，陳美雅質疑高雄市政府怎麼還悶不吭聲，並怒轟高雄市民進黨立委，為什麼沒有半個人敢出來監督？
陳美雅進一步表示，昨日陳吉仲請辭，第一時間不見行政院出面回應，反而是前院長蘇貞昌出來滅火，陳美雅質疑現在院長到底是蘇貞昌還是陳建仁？怎麼會是蘇貞昌最先出來回應，甚至意有所指「還沒辭就有人急著放話」，不免讓人質疑，這是民進黨內部的派系鬥爭嗎？
陳美雅痛批民進黨，黨內鬥爭是民進黨的家務事，但進口蛋攸關全體國人的權益與食安，陳建仁、陳吉仲就該說清楚講明白、也該下台負責，陳美雅也重批賴清德，要參選總統就不該冷眼旁觀、視而不見，不要只是躲在後面，該出來說清楚講明白。
市議員、市黨部發言人邱于軒表示民進黨完全執政，人民只能自力救濟找壞蛋，據媒體報導，新北市昨日查到一個倉儲堆滿了過期的雞蛋，現場人員表示「南部倉儲放不下」載過來的，邱于軒也質疑南部的倉儲是不是在高雄？台北、桃園、台中的衛生局都跨縣市動起來，請問南部的縣市是不是都睡著了？她也發函給衛生局，要求衛生局說清楚講明白。
立委參選人李明璇則呼籲陳其邁趕快硬起來，主動稽查過期的雞蛋，李明璇質疑，人民的食安危機民進黨是不是一點都不在意，民進黨難道只在意保官位，為自己的權力在鬥爭？李明璇質問賴清德到底憑甚麼出來選總統，怒轟賴清德無力為人民發聲，卻用盡全力在為自家立委輔選。
市黨部發言人莊為傑表示，進口蛋爭議不斷，農業部浪費上億元民脂民膏，多少人民血汗錢付諸流水，如果將這些費用投入台灣蛋雞的培育與生產優化提升，不知道能幫助多少農民與商家，這一次農業部的進口雞蛋也是「鈔錢佈署」？結果換來一堆爛蛋，不只沒解決蛋荒，還白花一堆冤枉錢，造成國家這麼大的損失，還造成食安危機，陳建仁難道不用跟陳吉仲一起下台負責嗎。