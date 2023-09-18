中秋、雙十、週六補班薪水這樣算！補班日後到職放假權益一次看

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今年雙十國慶在星期二，事業單位若想跟政府行政機關辦公日曆表一致，形成連放4天假期者，事業單位應需經企業工會同意或無工會經勞資會議同意，比照112年度「政府行政機關辦公日曆表」出勤後，始得將9月23日原休息日與10月9日原工作日對調。而僱用勞工人數3人以下之事業單位，仍需經徵得個別勞工同意。
調整後的9月23日已成為「正常工作日」、10月9日已調整為「休息日」，雇主若事後再有需要勞工於10月9日出勤，應給付休息日加班費。
休息日加班費，工作時間在2小時以內者，按平日每小時工資額另再加給1又1/3以上；工作2小時後再繼續工作者，按平日每小時工資額另再加給1又2/3以上；工作超過8小時者，按平日每小時工資額另再加給2又2/3以上。
假設一名勞工月薪為3萬6000元，推算平日時薪為150元，以出勤8小時為例，工資為150元×2小時×4/3+150元×6小時×5/3＝1900元。
9月29日中秋節、10月10日國慶日出勤加發一天工資、領雙倍薪
中秋節、國慶日為勞動基準法規定勞工應放假日，雇主應使勞工休假工資照付，或經勞工同意調整另行休假日期，若徵得勞工同意於國定假日出勤者，應加發1日工資。
部分工時勞工若中秋節、國慶日當天是原本已排定出勤的工作日，雇主應使勞工休假工資照付，若當天原本未排班出勤，雇主不需給付工資。倘部分工時勞工中秋節、國慶日當天依雇主要求出勤，工資應加倍發給。
補班日、彈性放假日前後到（離）職，薪水怎麼算？
1、若該公司依照政府機關行事曆上班，已合法申請「變形工時」：
公司已將原休息日與工作日對調，那勞工在調整後的休息日（10月9日）前離職，已「補行上班日」（9月23日）仍為工作日，該日工資無須以加班費計給。
若勞工於「補行上班日」（9月23日）後才到職，該勞工亦配合事業單位於調整後的休息日（10月9日）「放假」。
2、若該公司未實施「變形工時」，依法休息日上班應給付加班費：
若公司並未實施「變形工時」，屬於與員工固定約定週一至週五出勤，週六、日休假，若在9月23日補行上班就屬於休息日加班，需依法用「休息日加班費率」發給加班費；10月9日為週二則是正常上班、無須以加班費計給。