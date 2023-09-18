75歲黃西田破除退休謠言 復出拍八點檔《阿叔》：戲分多一點
75歲黃西田破除退休謠言，睽違4年再度拍攝八點檔《阿叔》，與許多新生代演員搭檔，他直呼「現在年輕人都好可愛、很棒」，會請教他台語該如何講，他也會鼓勵對方不要怕講錯，有時講錯反而「笑」果比較好。黃西田也演得意猶未盡，向導演喊話希望戲分可以再多一點，「因為劇組怕我太累，所以我的戲分比較少。」
記者羅凌筠／綜合報導
本劇於「木材之都」嘉義拍攝，製作規格媲美電影。演員陣容堅強，被喻為「台灣陳浩南」的王識賢，與韓瑜繼20年前《意難忘》無緣配對過後，睽違10年於《阿叔》再續前緣，韓瑜在此次演出中，挑戰與以往不一樣的角色，興奮說：「內容會非常有趣，大家可以拭目以待。」
《阿叔》講述家具修復師文欽（王識賢飾），情感空白一生未娶的他，僅憑雙手獨自將姪子、姪女養育成人，在初戀情人紀明珠（韓瑜飾）回到朴子後，揭開他不為人知的過去與隱藏的祕密。兩人也在溫暖有趣的南部風光中，重新找尋新的情感模式，更修復了心中那些被時間模糊的回憶和情感。文欽用著他的技藝和愛心，修復人們與自己心中的缺憾，並帶來希望與溫暖。
《阿叔》由資深電視人郭建宏擔任總製作，攜手製作人陳俊安、蔡見賢，並邀請導演郭春暉及編劇張文樑組成金牌製作團隊，卡司陣容集結王識賢、韓瑜、張睿家、林玟誼、柏妍樺、伊正、王彩樺、黃⻄田、⺠雄、謝其文、巴鈺、黃新皓、張再興、安乙蕎、廖錦德、許瓊月、李之勤等實力派演員擔綱主演。將於10月11日起，周一至周五晚間8點在華視與東森超視播出。