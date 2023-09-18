捍衛言論自由！外媒記者來台交流 央廣辦「亞洲媒體變化」論壇
Rti中央廣播電台在今（2023）年邁入第95周年，今（18）日，Rti央廣與國發會、國立台灣大學台灣韌性社會研究中心與新聞研究所、西敏寺民主基金會、國際廣播協會、文化部等國內外單位合作舉辦2023年國際台灣論壇台北場，本次論壇邀請《紐約時報》資深記者Chris Buckley（儲百亮）、《路透社》前地區編輯Phil Smith（菲爾·史密斯）以及台灣外國記者會會長Thompson Chau（周浩霖）三位新聞工作者，以《綜觀亞洲媒體生態變化 : 威權v.s.民主》為主題，分享他們的經歷與深刻獨到的見解，並且邀請到台大新聞研究所洪貞玲所長擔任主持。
國際中心賴正琳／綜合報導
央廣董事長賴秀如表示，面對現今快速變化的媒體環境，作為亞洲新聞自由的領航員，台灣勢必需要與民主夥伴有更多思考與對話。央廣一直秉持言論自由、報導事實原則，致力透過20種語言向世界分享與介紹來自台灣的多元意見、觀點與故事；這95年來央廣也見證台灣，從威權統治轉型進入民主政治。
賴秀如指出，假訊息對民主的衝擊很嚴重，近期許多亞洲國家的媒體自由遭遇愈來愈多挑戰，尤其是鄰近台灣的中國、香港與緬甸，身為亞洲民主堡壘的台灣，理應付出並做出貢獻。
由於台灣資訊相對流通、公開且透明，提供外媒絕佳的自由新聞工作環境，加上台灣特殊地理位置，更便於外媒採訪觀察。截至今年六月為止，全球超過75家國際媒體、派遣近140名記者進駐台灣，人數和比例都較往年大增，外國媒體與國內媒體交流越發頻繁，更顯台灣國內媒體對國際傳播的需求日益增加。