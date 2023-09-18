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艾怡良金曲獎鬧烏龍！司儀療傷1個月首露面　自責嘆「是我雞婆」

▲艾怡良頒發今年金曲獎時鬧超大烏龍，對此，金曲獎司儀豆子終於露面談及此事，並自責的表示「是我雞婆」，為此療傷1個多月。
▲艾怡良頒發今年金曲獎時鬧超大烏龍，對此，金曲獎司儀豆子終於露面談及此事，並自責的表示「是我雞婆」，為此療傷1個多月。

記者詹鎰睿／綜合報導

「金曲歌后」艾怡良在頒發今年第34屆金曲獎時，因不小心把評審團主席陳建騏當成得獎人，錯頒給入圍者陳建瑋，結果對方上台致詞到一半尷尬下台，事後艾怡良也為此落淚。不過，負責金曲獎司儀的「豆子」則在節目上還原來龍去脈，而且還自責地說，「我如果不雞婆的話...這件事情就不會發生了。」

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豆子日前在節目《小姐不熙娣》中坦言事情都過了一個多月，「我還在療傷，很難放過自己！」他說，其實當天有提早收到得獎理由，但完全不知道名字，在大家看入圍影片時，他都是在順稿做功課，「偏偏那個獎項，我早就做好功課」，於是豆子就決定看一下入圍影片，也對入圍者的名字有些印象。

▲豆子表示，為此療傷一個多月還沒好。（圖／《小姐不熙娣YouTube）
▲豆子表示，為此療傷一個多月還沒好。（圖／《小姐不熙娣YouTube）
殊不知，艾怡良當下一求救，悲劇就發生了，「因為她（艾怡良）說了陳建嘛...然後呢，我就想說剛剛入圍影片有『瑋』，那應該救她，說『瑋』應該沒錯吧！」結果隔了幾秒鐘之後現場大亂，事後才由工作人員趕緊通知艾怡良，才解決這場烏龍危機。

小S聽完後立刻開玩笑表示，「大家會誤以為是艾怡良的錯耶，不知道是你啊，所以你療傷個什麼勁啊？」豆子則尷尬回應，「如果我們換個角度講，艾怡良如果說救我，我如果不雞婆的話，會不會頂多就是艾怡良多尷尬一下而已，這件事情就不會發生了。」

▲豆子表示，為此療傷一個多月還沒好。（圖／《小姐不熙娣YouTube）
▲豆子在節目上解釋來龍去脈。（圖／《小姐不熙娣YouTube）
結果換來小S的嘲諷，「我沒有要換個角度想啊！」但笑完後，小S仍幫忙平緩，「我只是想讓觀眾知道不是艾怡良的錯，是因為有一位好心的資深媒體人幫忙，一切都是陰錯陽差」，隨後也安慰著豆子，「其實沒什麼好療傷的啦，都過去了。」


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