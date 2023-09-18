韓驚傳密室滅門案！屋主曾涉性侵卻未出庭 警：一家5口全遭殺害
韓國日前發生一起駭人的密室滅門案，包含屋主夫婦與其3名身患自閉症或嚴重殘疾的兒子在內，一家五口被發現全躺臥血泊中，由於屋內門窗全都由內部上鎖，警方破門而入調查後並未找到明顯行兇痕跡，目前仍未排除是他殺或輕生；此外，執法單位發現該名屋主先前因涉嫌性侵女子，卻並未應訊出庭，這才引發警方前往查訪，然而兩起事件是否有關聯仍有待相關單位調查。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《韓聯社》報導，韓國最西南端的省份全羅南道日前發生一起滅門案，警方在此之前曾經因現年59歲金姓男屋主，於9月4日涉嫌性侵同村女子而將其立案調查，直到13日本該按警方傳訊出庭的金姓男子並未現身，隔了兩天才被人發現這起滅門事件。
警方指出，他們獲報全羅南道靈巖郡一處住宅窗戶上有血跡，循線追蹤到了現場後發現住宅所有門窗都已經從屋內上鎖，警消單位只能破門而入，沒想到卻發現金家五口包含括59歲金姓男屋主、56歲金男妻子，以及3名20多歲兒子都已經陳屍在自家，其中3名兒子都在主臥室身亡，夫婦則陳屍在附有廚房的小房間。
根據警方在現場並未找到外力入侵痕跡，也在現場找到了兇器，但尚未排除是遭人他殺滅門或有輕生可能，究竟命案如何發生仍有待進一步調查。
報導提到，金家5口的生計全仰仗務農的金姓屋主一人，由於家中三名兒子全都患有自閉症與行動不便的肢體殘障，妻子便在家中負責照顧孩子與處理家務，然而金家仍並不符合領取社會福利補貼資格，警方現在還無法針對這些線索拼湊出真相，但如此駭人聽聞的案件已經引發韓國社會關注。