見員警轉身落跑！心虛男竟是通緝犯 身上查獲海洛因、安非他命
本月7日晚間6時許，警方於新北市蘆洲區中山二路附近，查獲一起毒品案件，當時蘆洲分局集賢所員警，正在執行巡邏勤務，眼尖發現47歲的黃姓男子形跡可疑，一見到警方隨即落跑，員警立即上前攔查，之後經調查發現，黃男竟是新北地檢發布之毒品通緝犯，並於其身上查獲第一級毒品海洛因4包、二級毒品安非他命6包，全案依通緝、毒品危害防制條例，移送地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，員警於7日晚間執行巡邏勤務，行經蘆洲區中山二路附近，發現黃男一見到警方，隨即轉身落跑進騎樓，警方立即跟上對其實施盤查。一開始，黃男謊報胞弟身分，企圖蒙混過關，但仍被員警識破，經調查後發現，黃男為毒品通緝犯，並於其身上查獲毒品海洛因、安非他命，全案依毒品通緝及毒品危害防制條例，移送新北地檢偵辦。
警方也呼籲，施用毒品只會使人沉淪其中無法自拔，吸食毒品更會嚴重危害身體健康，切勿因一時好奇而施用毒品，以免悔恨終身。
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