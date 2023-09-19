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前十大槍擊要犯參選總統！穿龍袍自稱皇帝：台灣人來幫「朕」連署

▲中選會昨（18）日公告第16屆總統、副總統被連署人名單，名單內有曾列十大槍擊要犯的藍信祺，引發熱議；藍信祺更在臉書自稱皇帝，並宣布一道「聖旨」，要求「台灣人全部來簽名聯署朕參選中華民國16任總統」。（圖／翻攝藍信祺臉書）
▲中選會昨（18）日公告第16屆總統、副總統被連署人名單，名單內有曾列十大槍擊要犯的藍信祺，引發熱議；藍信祺更在臉書自稱皇帝，並宣布一道「聖旨」，要求「台灣人全部來簽名聯署朕參選中華民國16任總統」。（圖／翻攝藍信祺臉書）

記者孫唯容／綜合報導

中選會昨（18）日公告第16屆總統、副總統被連署人名單，名單內有曾列十大槍擊要犯的藍信祺，引發熱議；藍信祺更在臉書自稱皇帝，並宣布一道「聖旨」，要求「台灣人全部來簽名聯署朕參選中華民國16任總統」。

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中央選舉委員會今天公告第16任總統、副總統選舉被連署人名單，共有10組申請為總統、副總統選舉被連署人，分別為許榮德、姚玉霜；陳玉美、古有彬；陳長宏、周玉珍；林飛龍、賴美華；郭台銘、賴佩霞；藍信祺、周克琦；符音、謝祖鉉；陳永昌、邱一峰；鄭自才、黃聖峰；陳美妃、巫超勝。

藍信祺在17歲時犯下「虎山雙屍命案」，遭到法院判處19年有期徒刑，後來不僅因為逃亡遭到通緝外，還被警方列為「十大槍擊要犯」，最終在1985年入獄，後續提早減刑出獄，而1993年也2度在台北市信義區引爆瓦斯桶，期間還預期炸毀總統府，所幸沒有得逞。

據了解，藍信祺過去曾2次申請被連署參選總統，主張稱帝，號「世界台灣皇帝」、「台灣世界大日昭明皇帝」，強調要建立一個由台灣統治全世界的國家。昨天中選會公布第16任總統、副總統選舉被連署人名單後，藍信祺在臉書PO出穿龍袍的影片頒布聖旨，號召台灣人「簽名連署朕參選中華民國16任總統，當選立即變更國家憲法，世界我們的，違反以國法懲。欽此。」

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