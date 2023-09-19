MLB／大谷翔平若成自由球員！身價198億大都會老闆願意開最高薪
美國職業棒球大聯盟（MLB)，目前效力於洛杉磯天使隊的日籍二刀流好手大谷翔平，今（19）日傳出，可能在今年成為自由球員的話，將吸引大都會隊等其他球團出手搶人，其中，根據美國媒體《SNY》電視台報導，身價高達198億美元的大都會老闆Steven A. Cohen，很有可能開出頂級薪資爭取，毫不手軟。
記者吳政紘/綜合報導
Steven A. Cohen之前才因為大都會戰績太爛動怒，儘管他找來不少有實績的選手，但始終無法提升戰績，今年大都會在國聯東區排名老四，不用說季後賽，根本比不上其他球隊。
而大谷翔平幾乎已經確定要跟天使隊分道揚鑣，成為自由球員，John Harper記者報導，「8月的交易大限，大都會一口氣放出Justin Verlander、Max Scherzer等好手，已經要大都會進入重建。」
根據其他球團說法，「若是大谷願意到紐約，他還是會考量要有機會贏球的球隊，當然年薪不知道會多高，但是大都會老闆若想要爭取他，根本不會在意多少錢。」
本季大谷已經確定右腹斜肌拉傷，以及手肘韌帶撕裂傷結束賽季，但他44轟，MVP的機會很高，最少可能創下天價約5億美元以上的大約。