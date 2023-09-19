5170萬顆「過期」進口蛋查流向 7招遠離壞蛋！整顆浮鹽水恐臭了
進口蛋近期爆發蛋商「誤標效期」、「混入國產蛋」等事件，5170萬顆「過期蛋」流向引關注。行政院今（19）啟動3天「進口蛋品流向」聯合稽查。不過，若擔心買到不新鮮的蛋，專家教7招遠離「壞蛋」快筆記，要是整顆浮在鹽水上，可能已經臭掉了，而雞蛋最好的保存方式是洗淨、擦乾後、鈍面朝上放進冰箱保鮮。
記者徐銘穗/綜合報導
先前網傳「如何判斷雞蛋是否新鮮」的圖片，指超過3周以上的雞蛋會浮在水上。事實查核平台「MyGoPen」詢問臺安醫院營養師陳俞均，她指出愈不新鮮的蛋氣體和水分會流失，使重量變輕、雞蛋鈍端氣室變大，把蛋放在5-6%濃度的鹽水中（60克鹽+1000c.c.水），沉水底是7天內新鮮雞蛋，整顆浮水面表示已經發臭、達到不能吃的程度。
但陳俞均強調，這種方法不能精準的檢測出雞蛋存放的天數，只能概略判斷新鮮度。她分享以下5個挑選新鮮雞蛋重點：
1、注意洗選蛋上打印的日期，散蛋則是問店家進貨日期。
2、挑選蛋殼表面粗硬厚實的雞蛋，蛋殼表面若細薄細菌容易從氣孔入侵而變質。
3、沉重感的雞蛋代表新鮮，雞蛋的氣體、水分放久了，會隨著時間散失而愈來愈輕。
4、雞蛋放久後，蛋白蛋黃分界越不明顯，可以試著搖晃雞蛋感受液體的流動，若有液體流感則不新鮮。
5、將雞蛋放在燈光前觀察，有透明感的才是新鮮的蛋。
買蛋回家後，陳俞均也分享可以2方法測試蛋的新鮮度，1是打蛋時如果發現蛋白及蛋黃鼓得高、有彈性，就表示新鮮，反之若蛋黃扁下去、容易散開則表示放得久；2是將蛋放置於鹽水中，若沉入底部就屬於新鮮雞蛋。
此外，陳俞均也分享正確雞蛋保存法，建議蛋買回家後要先洗乾淨，用厨房紙巾或乾抹布擦拭表面水分，再以鈍端朝上放進保鮮盒中存放冰箱，並依購買的日期採先進先出法、先買的先吃。