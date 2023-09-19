買3國進口蛋假冒台產！新北1工廠「混蛋」出貨2萬公斤　恐遭罰2億

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衛生局指出，經調查發現福商勝公司涉嫌以產地為「台灣」食品標示出貨，經查產品未超過許可有效日期，不過虛偽標示已涉及假冒，將以違反食安法第15條第1項第7款及同法第44條處新台幣6萬元以上2億元以下之罰鍰。
新北衛生局指出，自9月12日台農效期標示不實問題開始，新北市立即啟動查察作業，連日來與台北、桃園、台中等縣市展開跨縣市聯防稽查，9月15日擴大查核轄內蛋品加工廠發現有3家業者曾受中央畜產會委託，將進口蛋品(產地：巴西、土耳其、泰國)加工製成冷凍殺菌液蛋，加工後之成品全數送回中央畜產會，後續經稽查人員進一步勾稽比對資料，又查獲有加工廠曾向中央畜產會購買進口蛋品。18日經由台北市衛生局取得中央畜產會提供的資料，但僅有代工廠商名單，經比對與新北市自行稽查名單相符，然中央畜產會依舊未提供重要的銷售流向及數量等資訊，衛生局將持續與台北市等縣市密切連繫掌握相關資訊進行查察。
為確保市售蛋品流通安全，衛生局將持續會同法制局消保官於各販售通路、餐飲及烘焙業者查核蛋品標示，截至112年9月18日止已查核123家，新北市查察腳步不會停歇，如有查獲標示不實或違反食安法相關規定將依法處辦，絕不手軟。