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損鄰條例修法後成案率下降　簡舒培要求柯文哲道歉：還說不是放水

▲台北市議員簡舒培、陳賢蔚舉行記者會指出，柯文哲任內修鄰損條例後，案件成案率下降。（圖／記者邱新博攝，2023.09.19）
▲台北市議員簡舒培、陳賢蔚舉行記者會指出，柯文哲任內修鄰損條例後，案件成案率下降。（圖／記者邱新博攝，2023.09.19）

記者邱新博／台北報導

基泰建設因施工不慎造成鄰房塌陷，台北市議員簡舒培、陳賢蔚指出，除了基泰建設要負最大責任，但台北市府在2022年修改《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》改變政府角色，損鄰案件成案大幅降低，證明修法有利於建商。他們認為，時任市長柯文哲應該為此道歉，並要求建管處，所有陳情的鄰損案件都應依照最新的處理程序協助民眾。

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2022年柯文哲擔任市長任內修改《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》，當損鄰案件發生時，損壞權責及公共安全認定，均由工程監造建築師及承造專任技師判認，引發「球員兼裁判」疑慮。柯文哲在被問及此事時表示，當時是修的更嚴格，建議批評者要換一顆良心。

簡舒培議員指出，根據建管處提供的數據，2019年至2021年台北市民眾陳情損鄰分別為386案、344案、352案，經鑑定確實造成損鄰有153案、116案、136案，損鄰案列管比例為39.6、33.7%、38.6%。然而，自2022年修法後，當年民眾陳情 473案，只成立92案列案比例為19.5%；2023年至今民眾陳情案件448件，只成立76案，列管比例再降到17 %。


簡舒培說，由此可見，柯文哲2022年修改了損鄰規則修改後，損鄰成立的案件大幅下降，柯文哲還敢說不是放水？！


簡舒培進一步指出，在台北市政府2022年公布的《損鄰規則》修正總說明中提到，台北市政府

因為民眾對自身權利意識漸重，使得施工損鄰事件之案件量逐年提高，惟行政機關量能有限，才會修訂《損鄰規則》。顯見，當時柯文哲修改的規則內容，是將原本由台北市政府都發局主導損鄰會勘的角色，改由建方在損鄰案主導的角色，民眾必須自己面對建方的損鄰勘查，如果民眾不認同

建方對損鄰所做的初步安全認定書或損害責任歸屬初步認定書，也無法改變，只能後續找第三公正部門來鑑定，這也是「基泰大直」建案這次造成公安危害的重要原因。

陳賢蔚比對《損鄰規則》新舊條文內容後發現，在柯市府修改《損鄰規則》後，都發局身為主管機關，雖有監督責任，但鑑定過程中不會到場監督，這種情況就變成「山中無老虎，猴子做大王」。建方主導鑑定通知、勘查時間和日期，如果受損疑義戶難以配合，可能會收到不予列管的結果。鑑定結果也由建方說的算，對於結果不符，受損疑義戶請自己再提鑑定，這樣怎麼期望建方會認定自己有責任？

台北市長蔣萬安目前已宣示要對損鄰規則再次進行修法，但簡舒培與陳賢蔚指出，2022年修法後的 921件損鄰陳情案，其中還有656件的損鄰案、分屬132個施工建案，目前都還在興建當中，這些案件過去因適用新法規定，未認定損鄰進行列管。因此，簡舒培與陳賢蔚認為，為避免基泰大直案再次發生，建管處應立即主動聯繫儘速至現場進行損鄰會勘，以維護民眾安全。

對此，建管處表示，蔣萬安已經要求未來所有案件都按照新制進行，過去已經完成認定的案件，如果有相關疑義的話，可以書面提出，府方會再用新制檢視。

▲台北市修正損鄰條例後成案率大幅下降。（圖／簡舒培提供）
▲台北市修正損鄰條例後成案率大幅下降。（圖／簡舒培提供）
▲台北市鄰損條例修法前後比較。（圖／簡舒培提供）
▲台北市鄰損條例修法前後比較。（圖／簡舒培提供）

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