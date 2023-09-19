會見布林肯　韓正：盼中美關係重回健康穩定軌道

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韓正說，希望美方與中方相向而行，落實兩國元首峇里島會晤重要共識，採取實際行動，創造有利條件，多做增進了解互信與互利合作的事，推動中美關係重回健康穩定軌道，惠及兩國，造福世界。
據新華社，布林肯表示，美方希望中國取得成功，繼續推動世界經濟增長，期待與中方加強溝通，管控分歧，推進合作，穩定發展美中關係。
除了與布林肯在場邊會晤，韓正同日也會見了聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。
韓正說，習近平提出的構建人類命運共同體理念和共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議與聯合國的理想和目標高度一致，得到國際社會廣泛認同和積極支持。中國將始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用。
古特雷斯表示，感謝中國對聯合國事業的堅定支持，高度讚賞習近平提出的重要倡議，期待中國引領世界朝著正確方向前進。
第78屆聯合國大會本月初在紐約開幕。華府先前期望布林肯期間能與中共中央政治局委員、外長王毅會晤，為習近平預計出席11月在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會預作準備，結果北京卻宣布由韓正出席聯大會議，被解讀為習近平訪美可能生變以及影響屆時的「拜習會」。
不過，韓正在聯大會見布林肯之前，王毅與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上週末已在馬爾他會晤，時間長達12個小時。外界視兩人會談是為APEC「拜習會」鋪路。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120919