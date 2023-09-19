台劇天花板是這部！眾推「韓國也無法超越」 許光漢帥過安孝燮
近年來台劇題材日益豐富，拍攝質感也愈來愈好！由吳慷仁柯佳嬿主演的《模仿犯》、劉冠廷孫可芳主演的《你的婚姻不是你的婚姻》一推出就引爆話題。有網友在PTT發問「台劇天花板」是哪一部？結果柯佳嬿許光漢主演的《想見你》被全場一致認同，讚說：「連韓國也無法超越！」此外，經典劇《還珠格格》、《台灣龍捲風》、《麻辣鮮師》也都被點名，掀起一波回憶殺。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在PTT發問「台劇的天花板是哪部」，表示他以前看日劇，最近只看韓劇、偶而看台劇，好奇問《我可能不會愛你》和《我們與惡的距離》能否和他心中神劇《想見你》一較高下。
貼文引發討論，多數網友都認同《想見你》是台劇天花板，就連韓版找來安孝燮、全汝彬翻拍《走進你的時間》也無法超越，直呼「天花板就是要能出國的吧…想見你」、「近十年就想見你啦，沒一齣能打的」、「想見你劇本很棒」。
此外，也有不少網友推薦經典台劇，留言說「痞子英雄當時出來真的蠻震撼的」、「下一站幸福」、「菜逼巴，流星花園才叫做天花板」、「台劇之王應該是還珠格格吧」、「麻辣鮮師啦！」、「俗女」、「絕對台灣龍捲風」，掀起一波回憶殺。