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中國經濟困境有如30年前的日本？《華爾街日報》：恐怕是更糟

▲有分析認為，中國的經濟現況堪比1990年代的日本經濟停滯，但有外媒指出，中國面臨的許多問題，其實都比當時的日本更棘手。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲有分析認為，中國的經濟現況堪比1990年代的日本經濟停滯，但有外媒指出，中國面臨的許多問題，其實都比當時的日本更棘手。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國近來經濟成長放緩，並未如預期一般，在開放國境、取消防疫限制後恢復，有分析認為，中國的經濟現況堪比1990年代的日本經濟停滯，但《華爾街日報》則指出，中國面臨的許多問題，都比當時的日本更棘手，如公債水平更高、地緣政治更緊張，以及對民營企業的整頓等等。

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根據這篇題為《中國經濟困境堪比30年前的日本？可能更糟》的報導提到，自1990年代起，日本便成為「經濟停滯」的代名詞，房地產和股市泡沫破裂，造成經濟開始走下坡，帶來成長乏力、人口減少、通貨緊縮等，對比中國現在的情形，有許多問題似乎都重演了。

然而，報導指出，中國面臨的許多危機，都比當時的日本更棘手，公共債務水平比更高、人口結構上更糟，地緣政治緊張的程度，更是遠非當年美日貿易摩擦能比的，何況北京近年來一直在「整頓」民營部門，不如當時的日本政府那麼扶持民間經濟；儘管中國政府近期終於採取了一些手段，但一直沒有祭出重大刺激措施以重振經濟成長。

在經歷多年的高速經濟成長後，中國現今的房地產泡沫也破了，雖然當局採取措施，也調降利率，但無論是民營企業還是民眾，都不太願意增加借貸、投資與消費，這讓經濟學家有些擔心，貨幣寬鬆政策在中國可能會失去效力。

不過中國的一些指標仍然比當年的日本好，對資本市場的控制，相對的也降低人民幣大幅升值的風險，或許不見得會重蹈日本經濟多年停滯的覆轍，未來幾年的經濟增幅也可能比1990年代的日本高，可是在其他方面，中國面臨的問題將比日本更棘手，包括：人口加速高齡化、未富先衰、公共債務總額過高、外部壓力更大。

報導進一步解釋道，中國人口數自2022年起轉而下降，反觀日本是直到2008年，也就是泡沫經濟破滅近20年後才開始減少。還有，中國人2022年的均收入為1萬2850美元，遠低於1991年日本的2萬9080美元，也就是說在擠身富裕國家前，中國就先進入長期的經濟成長疲軟時期。此外，摩根大通（JP Morgan）的數據也顯示，若列入地方政府的表外借款，2022年中國公共債務總額是GDP的95%，1991年時的日本只有62%。再來，中國的外部壓力更嚴峻，日本作為美國的軍事盟友，從未面臨「新冷戰」的風險，相形之下，當今的美中關係就是儼然就是「新冷戰」，美國和其盟友陸續限制中國取得半導體等先進技術，並降低對中國供應鏈的依賴。

報導直言，中國當局近期雖調降關鍵利率、放寬購房條件、表態支持民營企業，但目前這些還不足以重振國內外對其經濟的信心，也擔心中國政府會低估經濟長期停滯的風險，導致預防措施不夠周全，加上習近平反對政府擴大對家庭和消費者的支持，將其貶斥為「福利主義」，要使中國經濟增長重回正軌，恐怕沒那麼容易。

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