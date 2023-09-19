縣市首長施政滿意度調查曝光！高虹安墊底、侯友宜等人納衝刺組

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據調查顯示，「標竿組」清一色是長期在地深耕的連任首長，包含嘉義市長黃敏惠、連江縣長王忠銘、嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善和台東縣長饒慶鈴，其中僅基層公務員出身的王忠銘為新人。
此外，六都市長排名也出現大轉折，表現最好為位居優等組首長的台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁，盧秀燕不僅拿到今年的最佳進步獎，從過去末段班躍升為六都領頭羊，在永續幸福城市評比中也超越台北、晉升六都第2；高雄市長陳其邁則是在專家團體眼中打敗其他直轄市，政策獲得一致肯定，在永續幸福城市評比中更首度擊敗台北，奪得六都組冠軍。
「優等組」為花蓮縣長徐榛蔚、台中市長盧秀燕、金門縣長陳福海、澎湖縣長陳光復、屏東縣長周春米、陳其邁；「佳等組」依序為南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、宜蘭縣長林姿妙、苗栗縣長鍾東錦、桃園市長張善政、台南市長黃偉哲；至於「衝刺組」部分，依照順序新竹縣長楊文科、侯友宜、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、高虹安。
本次專家問卷調查進行期間為2023年7月12日至8月8日。《天下雜誌》與分別代表經濟面向、環境面向、文教面向、社福面向、醫衛健康面向的全國創新創業總會、台灣河溪網、社區大學全國促進會、中華社會福利聯合勸募協會以及中華民國醫師公會全國聯合會合作，請五大專業團體推薦各縣市熟悉當地相關事務的專家、學者參與評比，22縣市共計完成775份。
在電話訪問部分，由天下雜誌群調查中心執行，執行期間為2023年7月10日至8月26日。以居住在台閩地區、年滿20歲以上居居為調查對象，總成功樣本數為14786位。以市話為抽樣底冊，本調查採分層隨機抽樣法，同時針對六都居民進行手機訪問（每市成功完訪200⼈）。在符合人口比例的代表性原則下，除連江縣外，各縣市完訪樣本數從550至1001不等。
調查樣本依性別、年齡及教育程度進行統計代表性檢定與加權處理，六都則加計電話使用族群比例作為加權依據，以合併雙底冊調查樣本。相關統計數據以合併後資料為準。當信心水準為95%，各縣市抽樣誤差介於±3.10%至±4.18%之間（連江縣完訪171人，抽樣誤差為±7.49%）。