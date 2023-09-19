iPhone 15 Pro Max鏡頭挑戰大！國際分析師：大立光成出貨救世主
蘋果（Apple）公司於12日發表iPhone 15系列新機，並已於15日開放預購，預計在22日開賣。其中，iPhone 15 Pro Max因搭上5倍光學變焦潛望鏡需求強勁，號稱等於帶了7顆單眼鏡頭出門，首周末預購開紅盤，需求更勝前一代iPhone 14 Pro Max。
記者鄭妤安／台北報導
國際分析師郭明錤表示，目前iPhone 15 Pro Max的最大供應瓶頸是LGIT獨家供應的四重反射稜鏡相機模組，為改善模組生產良率，蘋果緊急提高由大立光獨家供應的四重反射稜鏡鏡頭的規格，藉此改善相機模組因組裝公差造成的良率問題。
因臨時提高鏡頭驗證標準，又要滿足出貨量需求，故大立光緊急為四重反射稜鏡鏡頭增加產線，考量到生產難度提高且需投入更多資源，四重反射稜鏡鏡頭的單價大幅提升20%以上，可望顯著貢獻大立光的營收與利潤。
郭明錤指出，蘋果不惜用提高鏡頭成本的方式來改善相機模組生產良率，除了因鏡頭不良品成本較低外，也是因為大立光的一流生產能力可滿足蘋果的緊急要求。
他進一步爆料，iPhone 16 Pro Max與iPhone 16 Pro預期均將採用四重反射稜鏡設計望遠相機，若蘋果維持此鏡頭高生產標準，將會提高蘋果第二大鏡頭供應商玉晶光明年的進入門檻，意味著大立光明年有更高的機率維持獨家或主要四重反射稜鏡鏡頭供應商的地位。