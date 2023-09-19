iPhone忘記開機密碼被鎖8小時 果粉、官網都只剩這1招才能解
手機便利性高，多數用戶手機內都有相當多重要的個資，一旦忘記密碼或是密碼遺失真的就事情大條。就有Ptt上的網友Po文表示，女友把iPhone 11關機後，但要開機時卻忘記密碼，接連嘗試多次，導致手機被鎖8小時。此貼文一Po引發網友熱議，有經驗的民眾表示只剩下「重置」可以解套了。的確蘋果官方也建議需要重置才能使用。
記者周淑萍/綜合報導
Ptt上網友Po文表示，朋友把iPhone關機，但要開機時卻忘記6位數密碼，接連嘗試多次，導致手機被鎖8小時，打給蘋果客服也沒輒，因後台沒有資料所以也沒有辦法協助變更，網友只好上網求解：「這情況是不是只能重置了？」
該文一出，有網友質疑「每次解鎖的密碼會忘記？」原Po跳出來澄清，「平常滑手機也沒在設密碼」，另有人建議，可以透過購買發票、資料請客服重置，但如果沒有iCloud 備份的話，可能所有資料都會消失。但結論還是「忍痛重置才能學得一課。」
蘋果官網也有提到如果「忘記iPhone 密碼」的處理方式，內文提到，如果iPhone 鎖定畫面上輸入錯誤密碼太多次，畫面上會出現提示讓你知道 iPhone 已停用。如果重試時還是不記得密碼，請使用電腦讓 iPhone 進入復原模式。復原模式可以清除 iPhone，讓用戶能夠重新設定裝置。清除 iPhone 之後，用戶可以從備份回復資料和設定。如果沒有備份 iPhone，就只能成為新裝置，然後下載你存放在 iCloud 的任何資料。