76歲雷洪靠妻保養攝護腺：好幸福 「順暢有力」菜單不藏私公開
76歲雷洪如一條活龍，在民視8點檔《市井豪門》演出「拳頭師」，在劇中「爆橘拳」詮釋憤怒，掀起網友討論，讓年輕人因此認識他。最近，他和小師弟唐松瑞代言娘家攝護腺保養品。他從以前就很重視這方面的保養，畢竟人生巔峰曾擁有6名妻妾，雖然現在全跑光，只專情於太太一人，但以個人經驗來看，依然是最佳活招牌，而且他還自誇「順暢有力」，加上老婆精心料理的菜色，帶給夫妻倆滿滿幸福。
記者蔡依庭／綜合報導
雷洪大方分享為何如此擔心攝護腺問題，除了要給老婆幸福，也因擔心頻尿影響拍戲進度，雷洪說：「不吃太油膩的東西，吃較清淡的食物，而且我老婆也會燉煮一些對身體好的食物，譬如海鮮、南瓜、番茄等，讓我幸福下半生。」加上接下保養品代言，讓他精力充足、活力滿滿，笑說能一直「順暢有力」。
廣告片中，雷洪在人生的道路上提攜後輩唐松瑞，2人互動自然又默契十足。提到這廣告，雷洪說：「從事演藝圈數十載，這一部廣告片簡直是我人生的縮影，我一直不斷的提攜後輩，告誡大家要怎麼做，才不會多走冤枉路。」除了提攜後輩外，最重要的是，提醒所有30至50歲男性，一定要和他一樣努力保養，不然年紀一到，一定很困擾頻尿的問題。