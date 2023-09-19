10月電價確定凍漲！百貨餐飲電影院880戶補漲15%

經濟部表示，近期受全球經濟成長趨緩致能源需求下降，國際燃料價格有下降趨勢，台電燃料成本壓力適度緩解。今年8月原油均價86美元／桶，較去年的101美元下降；煤價則是150美元／公噸，低於去年的366美元／公噸。燃氣價格則牽涉中油給予電業用戶價格，中油的發電用氣價從年初20.36元／立方公尺調降至9月的16元／立方公尺（未稅），國際氣價也由去年34美元／百萬Btu，下降至8月的12美元上下。且依照各大機構預測，仍可預期有緩跌趨勢。
另外，台電本次預估成本較上半年預估明顯下降，相較上半年提案時的全年估算，用電需求下降至少50億度，加上燃料價格下調，售電成本有望降低約700億，加上特別預算撥補500億元，合計約1200億元。並且最近水情明顯好轉，預估下半年至明年初，水力發電會比上半年的枯水期增加許多，也有降低成本效果。
經濟部強調，台電吸收國際燃料成本漲勢，避免國內通膨情勢，再由政府給予台電財政協助，相較國際其他國家，確實有效減緩國內通膨情況。繼今年增資台電1500億元及挹注特別預算500億元，於明年總預算案已編列1000億元預算增資台電用於建設，持續投資台電進行穩定供電的工作。由於國際通膨情況尚未完全解除，電價調整為影響物價因素之一，為利物價穩定，審議會議決此次電價不調整。
經濟部說明，本次審議會併同檢討去年7月起凍漲及減調的行業用電情形，基本原則仍是考量弱勢、公益用戶持續維持凍漲，產業復甦的部分則是不再凍漲，恢復原有價格。經檢討結果，農漁、學校及社福團體均維持凍漲；去年7月凍漲的高壓內需產業部分，食品、攤販集中市場因直接影響民生物價，仍維持凍漲；而百貨公司、電影院、健身房、餐飲等在今年上半年較去年同期用電量及營業額皆有成長，因此取消凍漲，共計880戶。
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另外，針對112年上半年用電衰退10%以上製造業電力用戶，台電公司最近公布「供電設備維持費優惠措施」，只要用戶申請降低契約容量，並於兩年內辦理恢復，自今年1月1日起至明年12月31日期間之供電設備維持費，打2折優惠收費，合計近5萬戶受惠，以協助112年上半年受景氣影響的產業度過難關。