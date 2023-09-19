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獨／iPhone 15周五開賣！亞太「頭香」已卡位　排8天7夜換買1送1

▲iPhone 15本周五9月22日才登台開賣，上周五就有粉絲到亞太卡位搶頭香。（圖／民眾授權提供）
▲iPhone 15本周五9月22日才登台開賣，上周五就有粉絲到亞太卡位搶頭香。（圖／民眾授權提供）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果iPhone 15本周五全系列開賣，今年為亞太電信最終回，首賣優惠依舊不手軟，排隊頭香客申辦指定資費加碼送iPhone 15，等於「買1送1」，消息傳出後，上週五（9/15）就有資深果粉葉先生前往卡位，葉先生表示，約9月15日晚上6時前來三創排隊，已經做好長達8天7夜的奮戰。德誼數位在三創門市祭出頭香禮，可用1元加購最新Apple Watch Series 9。而電信三大龍頭都會有首賣活動，但目前尚未公佈詳細的首購優惠。

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🟡亞太電信：容量加倍不加價
將於9月22日在Gt智慧生活台北三創門市舉辦首賣活動，當天搶得頭香的果粉，申辦5G極速升等iPhone 15全系列128GB限定方案，月付1,399元/36期購機約，容量加倍直升256GB，升等價值達3,500元，手機專案價專案價11,300元，若選擇申辦iPhone 15 Pro Max，限256GB機型專案價減價3500元，限前30名現場排隊果粉。第1名頭香申辦指定資費，還可加碼獲得iPhone 15 128GB，相當誘人。

但目前已經有果粉葉先生在現場卡位。據了解，葉先生搶頭香多年，包含2017年、2018年、2019年、2020年，加上這次2023年，幾乎有首賣就是他，也是亞太多年的忠實用戶。而這次8天７夜的奮戰，葉先生心中的首選就是iPhone 15 Pro Max 256GB原鈦色，而另外加碼送的iPhone 15則會送給家人用。

葉先生提到會想要這麼早來排隊，是因頭香禮是加碼送iPhone 15，相當吸引人，再加上他自己亞太電信合約也快到期，首賣當天還可以有續約禮3000全家禮品卡，整體加一加相當划算。至於是否會擔心合併後成為電信孤兒，身為多年亞太用戶，葉先生這方面倒是信心滿滿，他認為遠傳及亞太合併變新遠傳，訊號一定會更好。

雖頭香有人卡位，但第2名至第5名加碼禮也不小氣，搭配指定資費送SHARP 42吋顯示器，同時還可參加加碼禮抽獎，最大獎有機會抽中SHARP雙氣流智慧吹風機。另外，前15名老客戶現場成功續約，加碼送3000元全家便利超商禮品卡。

▲不少鄉民認為，三創園區的出現也分走光華商場許多客流。（圖／翻攝Googlemaps）
▲三創將成為iPhone開賣日的一級戰區，包含亞太、遠傳、台灣大、德誼數位都會在此舉辦開賣活動。（圖／翻攝Googlemaps）
🟡德誼數位：頭香1元加購Apple Watch　
iPhone 15系列新品將於9月22日開賣，德誼數位將在三創生活門市祭出搶頭香活動，當日購買新機的頭香消費者，可用1元加購最新價值1萬4,500元的Apple Watch Series 9，前2至50名完成購機者，可參加幸運扭蛋送好禮的活動，獎項包含1元加購AirPods Pro（第2代）、HomePod mini、Lycander三合一多功能充電器等熱銷周邊配件。

此外，活動現場再特別提供「舊i換新」加碼優惠，排隊果粉只要持iPhone 12以後發表之舊機來換購新機，即享原折抵優惠再加碼10,000元折抵金，限額5名。以換購iPhone 15 Pro 512G為例，iPhone 12 Pro 512G加碼後可折23,700元，相當於半價換購；若持iPhone 13 Pro至現場，最高可折3萬。

9月22日開賣首日早上8點至11點，於網路門市下訂限量iPhone 15系列新機，即可享當日速配送到家，10月底前下單再抽1,000元購物金，共10名。購買iPhone 14系列商品，則送回饋禮500元，不限金額下單，再送配件購物金200元。持iPhone 13系列手機至指定門市舊換新的消費者，享有加碼回饋15%折抵金，最高可折扣高達2萬6450元。

▲德誼。（圖／官方提供）
▲德誼數位首賣日頭香消費者，可用1元加購Apple Watch Series 9，前2至50名完成購機者，可參加幸運扭蛋送好禮的活動，獎項包含1元加購AirPods Pro（第2代）、HomePod mini等周邊配件。（圖／官方提供）
🟡台灣大哥大：申辦抽「環遊世界」
凡11月30日前，到台灣大申辦5G月租1,399元以上專案，搭購iPhone 15全系列任一新機，就提供抽獎機會，最大獎為市值120萬的「環遊世界5大洲豪華套裝旅遊雙人遊」(共1名)，可攜伴1位遨遊美洲、亞洲、澳洲、非洲、歐洲五大洲。令抽出「台鐵鳴日號觀光列車雙人遊」14名，享五星鐵道3日遊，總價值近300萬元台幣。

🟡遠傳
開賣日活動尚未公佈。現在到遠傳官網登記，就有機會抽中最新iPhone 15 Pro Max 1TB，後續於網路門市申辦iPhone 15方案或購買空機，再享最高15%回饋及好禮。iPhone 14空機價/專案價皆降價2000元。

🟡中華電信
將於112年9月22日(五)上午舉辦iPhone 15新機首賣會，預計8點開賣，地點選在中華電信東區服務中心。但目前尚未公佈相關開賣優惠。

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