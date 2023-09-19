崑山科大赴越南辦理國際產學新型專班說明會 招募國際生

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崑大亦受到越南台商聯合總會簡智明總會長及僑務委員謝明輝邀請，於「越南台商聯合總會第24屆第三次理監事暨會員大會」中，分享如何有效達到「台越國際產學新型專班」吸引優秀國際學生來台就學與留台就業之計畫目標，受到與會來賓熱烈迴響。與會貴賓包括駐越南台北經濟文化辦事處林易民公使、駐越南辦事處科技組、越南台灣事務委員會秘書長陳維海大使、王鴻薇立法委員及各越南台商分會產業界代表逾500位。
陳維海大使會後向崑山科大提到，美國總統拜登日前來越南訪問，雙邊討論的重要內容之一就是加強半導體供應鏈合作，台灣在這一領域有很多領先的企業，更期盼崑山科大展現研究量能，鏈結台南科學園區半導體相關產業一起加入此項人才培育及科研計畫，期待雙方未來共同邁進技術合作與實質交流。
鐘俊顏副校長表示：「促進國際生來台及留台實施計畫」行政院已經核定，並將於113年度正式開始實施，教育部也將籌組跨部會平台，協調相關部會資源共同支持，新型專班學生將獲國發基金提供最多2年之「產學獎助金」與企業提供「生活/實習津貼」，並需於畢業後至少留台工作2年，課程設計內容以企業的需求結合業師入校授課，學生透過本計畫能力養成，就業即戰力可滿足企業的人才需求，相信這對於未來有心來台讀書的越南學生是一大利多。