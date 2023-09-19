多元就業方案助16年空窗二度就業婦女

「離開職場16年，連工作都不會找了！」現年50歲的劉翠娟回憶起2年多前因受新冠疫情影響，先生與公婆一同經營的景觀咖啡店一夕之間無客人上門，經濟來源大受影響，於是她決定「婦」出江湖，在勞動力發展署雲嘉南分署的媒合下，加入多元就業開發方案，擔任古坑鄉大埔社區發展協會的專案經理人，協助地方經濟發展、產業推廣等工作，慢慢與社會及職場接軌，也找回過往自信幹練的自己！
記者黃敬堯 /綜合報導
翠娟說求職時使用的是台灣就業通，媒合工作有就業中心幫忙，加入計畫後教育訓練課程讓她不斷提升職能，現在她已穩定就業2年，帶領4位計畫同仁一同推廣大埔社區，不僅隨季節規劃食農課程及體驗，還開發竹藝風味餐、手工饅頭等暢銷產品，許銘春部長訪視單位時也能如期完成任務！「這就是我夢想中的工作！」她也鼓勵二度就業婦女不妨善用政府的計畫及資源，勇敢踏出求職的第一步！
雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部的「多元就業開發方案」主要是提供人事薪資等費用，幫助協會將人力導入社區，也為中高齡、身心障礙或二度就業婦女創造就業機會，雲嘉南地區截至今年為止已補助超過1,900個團體，創造1萬2000個工作職缺；而勞動部除了多元就業開發方案，本月初更推出「婦女再就業計畫」，是針對因家庭因素離開職場180天以上的婦女提供最高3萬元的「自主訓練獎勵」、最高3萬元的「再就業獎勵」;另外，若雇主提供可調整工時的新職缺，並且雇用符合計畫資格的婦女，每雇用一人，雇主最高可領3.6萬元的「工時調整獎勵」，鼓勵女性重返職場，不僅紓緩產業缺工，也希望促使婦女實現個人價值與成就，欲了解2支計畫詳情可上分署官網(https://yct168.wda.gov.tw)或向雲嘉南區各就業中心洽詢。