郭賴配欲拚近29萬人支持 面臨「兩大難題」促連署之路受考驗
鴻海創辦人郭台銘與副手搭檔賴佩霞，日前赴中選會申請為總統副總統被連署人，並預計將在9月20日起，展開第一波連署站點服務。除需在短短不到1個月時間內，達28萬9667人連署門檻，並考量藍營挺郭人士轉趨低調、科技連署落空等問題，恐先讓郭賴配連署之路，儼然萌生不確定因素。
記者翁子竣／台北報導
依據中選會日前公告，「自112年9月13日至9月17日受理申請為總統副總統選舉被連署人，9月18日公告被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告連署結果。」至於連署門檻，依《選罷法》規定，連署人數應達最近一次總統副總統選舉選舉人總數百分之1.5，「因此，本次連署人數門檻為28萬9667人。」
雖近29萬連署門檻非難以達標，但盤點郭賴配爭取連署所遇難題，除因郭台銘宣佈獨立參選後，國民黨內挺郭人士態度轉趨低調，擔憂遭到黨紀處分，使藍營地方挺郭力道驟減，勢必連帶影響動員能力。
更可觀察到，郭台銘在宣布參選後到地方跑公開行程，也不見過往多名藍營人士，包括屏東議長周典論、中常委周孟蓉、前雲林縣長張榮味等人陪同到場，明顯藍營已與郭保持一定距離。
另一方面，郭台銘團隊原先規劃以「科技連署」方式，讓參與連署民眾得事先拍攝身分證，並上傳照片至郭台銘「LINE@」後，再至最近連署站點簽名，盼加速連署份數。
然而，中選會主委李進勇日前表明，格式需清楚載名身分證影印或掃描，需用浮貼方式至表格，以此避免不必要爭議。此舉一出，形同郭台銘的科技連署方式，早早遭到中選會駁回，只能回歸傳統陸戰布局。