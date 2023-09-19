許光漢、柯佳嬿也熱議韓版《想見你》 施柏宇見嬰兒爬鐵皮屋嚇傻
導演奚岳隆與演員王渝萱、林哲熹、施柏宇，今（19）日出席《女鬼橋2：怨鬼樓》記者會。施柏宇分享「撞鬼經驗」，曾在資源回收廠的鐵皮屋上，撞見一名嬰兒在攀爬的奇怪景象。曾演出台版《想見你》，對於近期上線的《走進你的時間裡》（韓版《想見你》），施柏宇直呼鄭仁圭演出傳神，透露「鳳南小隊」許光漢、柯佳嬿私下也有在討論該片。
記者黃雅琪／台北報導
施柏宇在片中演出王渝萱的「溫暖哥哥」，兩人有許多兄妹感情戲令人為之動容，其中昏迷在醫院的戲最令施柏宇印象深刻：「拍那場戲時前面和渝萱沒有太多的磨合時間，但那場她的情緒很重。」兩人有個勾手的動作，是他認為相當重要的細節處，也期待觀眾可以細細品味。
施柏宇認為最難拍攝的是在電梯受困的戲，他與林哲熹在電梯內吊鋼絲，吊起瞬間頭部還要卡在頂端維持姿勢，空間限制影響動線，施柏宇坦言拍攝完：「有點落枕」。他也分享以前經過國小周邊的夜市時，有看到後方資源回收廠的鐵皮屋上有嬰兒在爬，施柏宇至今仍相當不解：「這是我人生中最模糊，但不敢去確認的事情。」
曾演出台版《想見你》電視劇、電影版的施柏宇，近期也有搶看《走進你的時間裡》（韓版《想見你》），他表示自己看完第一集後，感覺不太一樣：「會很容易帶入原本的劇情，想再等一段時間，把自己歸零後再重新看！」對於韓版演出鄭仁圭（台版為莫俊傑）的姜勳，施柏宇覺得不論是在外表、表達方式都與角色非常像，更透露「鳳南小隊」私下也有在討論該片。