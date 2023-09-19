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餐飲百貨電價補漲15％！商總：可接受、但仍需持續關注物價情形

▲經濟部今（19）日指出10月電價確定凍漲，維持平均電價每度3.1154元，惟百貨公司、電影院、健身房、餐飲等恢復正常電價補漲15%。（圖／翻攝自Pixabay）
▲經濟部今（19）日指出10月電價確定凍漲，維持平均電價每度3.1154元，惟百貨公司、電影院、健身房、餐飲等恢復正常電價補漲15%。（圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部今（19）日指出10月電價確定凍漲，維持平均電價每度3.1154元，惟百貨公司、電影院、健身房、餐飲等在今年上半年較去年同期用電量及營業額皆有成長，因此恢復正常電價，補漲15%，共計880戶。對此，工商團體全國商業總會回應，內需服務業正在復甦，餐飲、百貨業的確用電量大幅成長，因此決議取消15%凍漲，商總認為合理可接受，不過此次中小型商家電價維持凍漲，建議經濟部應持續關注是否有物價上漲的情況。

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經濟部召開今年第2次電價費率審議會，10月電價確定凍漲，考量國際預期燃料價格有緩跌趨勢，政府在今年已財務支持台電且明年已編列預算增資台電，為利物價穩定，因此議決本次電價不調整，維持平均電價每度3.1154元。

經濟部說明，此次審議會同步檢討去年7月起凍漲及減調的行業用電情形，基本原則仍是考量弱勢、公益用戶持續維持凍漲。

產業復甦的部分則是不再凍漲，恢復原有價格。經檢討結果，農漁、學校及社福團體均維持凍漲；去年7月凍漲的高壓內需產業，食品、攤販集中市場因直接影響民生物價，仍維持凍漲；而百貨公司、電影院、健身房、餐飲等在今年上半年較去年同期用電量及營業額皆有成長，因此恢復正常電價，補漲15%，共計880戶。

至於今年4月減半調整產業，由於上半年用電仍持續衰退，維持與上次相同，即高壓8.5%、低壓5%的減半調整模式；而外燴團膳業已復甦，但為避免一次調整過大，僅取消去年15%凍漲作法，今年的減半調漲仍維持

對此，商總表示，目前製造業出口不振，而內需服務業正在復甦，餐飲、百貨業的確用電量大幅成長。因此，此次電價決議取消百貨公司、餐飲業等行業高壓15%凍漲，商總認為合理可接受。不過，此次中小型商家電價維持凍漲，建議經濟部應持續關注是否有物價上漲的情況，以避免加重民生負擔。

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