▲首間採全新品牌識別的據點，Subaru 北投展示暨服務中心正式開幕

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全新SUBARU北投展示暨服務中心是全台首座、也是唯一導入全新品牌識別的營運據點，整座展示暨服務中心內外完全依循日本SUBARU原廠最新設計概念與規範所打造、提升展車區域及服務廠維修站整體動線與空間規劃、軟硬體規劃均全面優化升級，展示中心以溫暖色調打造舒適的展車空間，致力為消費者提供更優質的服務。全新SUBARU北投展示暨服務中心座落於台北市北投區承德路七段主要汽車品牌聚集的超級戰區，擁有優異的地理位置及交通便利等優勢，涵蓋北投、士林、天母生活商圈，並銜接新北市淡水區新市鎮商圈。全新SUBARU北投展示暨服務中心煥然一新的內外觀設計是最大亮點，佔地總面積約523坪，新車展示中心內部面積近200坪，可同時展示多達10部SUBARU車款，讓消費者能依照個人喜好與需求選購最適合的車款。此外，展示暨服務中心不僅全面採用符合日本原廠制定的全新品牌識別設計規範與規格，內外的軟硬體設備舉凡貴賓專屬洽談區、原廠精品展示區、VIP尊榮休息區及貴賓專屬停車位更是一應俱全，空間規劃上也將車主的實際使用需求納入整體考量，讓每一位蒞臨賞車的顧客都能充分享受最優質的尊榮服務體驗。
同樣以全新品牌識別設計精心打造的服務廠內部設置有7個專屬工作位，其維修設備及周邊設施皆符合SUBARU日本原廠規格，提供全方位的售後服務項目，包含保養維修、專業汽車美容服務、電動車充電樁、原廠精品及STI改裝零件、配件銷售服務等專業服務，SUBARU北投全方位服務中心將以高品質、高水準的原廠專業服務，悉心照顧每一位車主的愛車。
【SUBARU北投展示中心】
- 地址：台北市北投區承德路7段137號
- 展示中心專線：02-2827-0888
- 展示中心傳真：02-2822-6222
- 展示中心營運時間：周一至周六 上午8:30 ~ 下午9:00 周日上午9:00 ~ 下午9:00
- 服務項目：新車展示、試駕體驗、購車服務
- 服務廠地址：台北市北投區承德路7段137號
- 服務廠專線：02-2898-8698
- 服務廠傳真：02-2898-8660
- 服務廠營運時間：周一至周六∕上午8:30～下午5:30
- 服務項目：售後保養維修、專業汽車美容服務、電動車充電樁、原廠精品及STI改裝零件、配件銷售服務