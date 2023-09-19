Mazda 首款縱置後驅平台大作，CX-60 預告十月底登台！
台灣馬自達於年初宣佈正式引進ALL-NEW MAZDA CX-60，旋即引發市場廣泛關注和討論，激起熱愛駕馭樂趣的車主熱切渴望，引領以望正式上市日程。MAZDA即將於10月31日(二)正式推出首款基於全新的Large Products Group縱置後驅平台技術的豪華休旅車系列ALL-NEW MAZDA CX-60，承襲經典的MX-5縱置後驅配置，打造出近50:50的車身配重比例，藉由注入Roadster跑格靈魂，進一步推升車輛動態性能，搭配優雅的車室氛圍，讓車主愜意享受精益求精的上乘駕馭樂趣，為MAZDA所強調的「人馬一体」理念帶來嶄新的詮釋。ALL-NEW MAZDA CX-60外型上不僅承襲MAZDA備受肯定的魂動設計，更因應放大的車格融入優雅與強韌兼容的大器語彙，搭配日式工藝精緻細膩的內裝鋪陳，在全球市場上市後，立即受到汽車媒體和消費者的高度評價，並在日本及歐美等海外市場取得出色的銷售表現，期待能提供消費者融合日系美學與後驅技術的獨特豪華駕乘體驗。
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縱置引擎結合後輪驅動系統一直被視為最能突顯車輛操控優越性的經典配置，象徵著對極致機械工藝的浪漫追求。縱向配置引擎除了能優化車身配重外也為複雜的前懸吊系統留下了進一步優化的空間，外型上縮短了前懸比重，雕塑出更加修長流暢的車身，使外觀比例更顯動感。在後輪驅動設計中，前輪專注於轉向，後輪負責提供動力輸出，因此能從容應對更強大的動力輸出，為駕駛者提供更極致的駕馭體驗。因此MAZDA將藉由全新開發的Large Products Group縱置後驅平台技術提供車輛更出色的駕駛動態表現，使其擁有更卓越的牽引力、轉向韌性和操控性。ALL-NEW MAZDA CX-60將絕大部分引擎本體置於前軸後方，使得前後重量均衡分佈，搭配空氣力學與輕量化技術，從而顯著提升了操控性能，提供輕快的起步反應與線性的加速感受，並同時提升油耗表現。
ALL-NEW MAZDA CX-60採取前雙A臂、後多連桿的結構，運用SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE車輛結構技術，利用高強度鋁合金零件，增強剛性並減輕車身重量，增強操控韌性，將後驅配置融入最新的四輪驅動設計，為駕駛者提供卓越的縱置後驅平台和高輸出動力系統體驗。秉承「以人為本」的設計理念，ALL-NEW MAZDA CX-60結合日本職人的精湛工藝，為消費者提供更高層次的駕駛動力美學，無論在任何路況下，都能為駕駛者帶來令人心馳神往的駕駛體驗。