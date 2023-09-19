蔡政府歷年電價調整歷程！任內曾「連8凍」　總共漲3次漲幅近23%

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經濟部分別在2015年4月、10月，將電價調降7.34%及2.33%；蔡政府執政後，直至2018年才調整電價。當時以反映燃料成本，期待以價制量，促進節電誘因為由，於4月調漲約3%。
2018年10月因受到豪雨影響，經濟部為平抑物價，決議凍漲電價，這一凍凍了四年之久，共計「連8凍漲」。直至2022年，俄烏戰爭爆發，國際燃料價格高漲，國營事業台電、中油皆面臨極大財務壓力，經濟部決定自當年7月起，漲電8.4%，這是電價公式上路以來，首次突破漲幅3％的天花板，平均電價由新台幣2.6253元調漲為2.8458元。
當次電價以「漲用電大戶、不影響基本民生」為原則，其中，高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲電價15％；住宅用電1001度以上（排除使用維生輔具的身障家庭），電價調漲9％；農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲。
眼看全球燃料價格持續飆漲，嚴重影響發電成本，電價審議委員會又在今年4月漲電11%，平均電價高漲至3.1154元，其中住宅用電701度至1000度調漲3%，1001度以上漲10%；小商家用電1501度至3000度漲3%，3001度以上漲5%；低壓用戶漲10%、高壓特高壓用戶漲17%；而百貨公司、電影院與大型餐飲等行業予以凍漲或是調幅減半措施。
經濟部今日召開今年第2次電價費率審議會，決定將10月電價凍漲，考量國際預期燃料價格有緩跌趨勢，政府在今年已財務支持台電且明年已編列預算增資台電，為利物價穩定，因此議決此次電價不調整，維持平均電價每度3.1154元。
不過，今年台灣內需走出疫情陰霾，餐飲、百貨、電影院、健身房、外燴團膳等5類產業別在今年上半年較去年同期用電量及營業額皆有成長，因此恢復正常電價，補漲15%，以兼顧產業公平性，共計會有880戶將受到影響。
蔡政府歷年電價調整歷程中，曾有過3次電價調漲，分別為2018年4月漲3%、2022年7月漲8.4%、2023年4月漲11%，漲幅共計逼近23%，也曾有過「連8凍漲」的紀錄。明年3月，將召開113年第1次電價費率審議會審議，決定新年度4至9月的電費，屆時，也將會是小英政府最後一次調整電價。