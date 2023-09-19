5類業者電價停止凍漲！工商團體：政府仍需持續留意企業經營困境

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經濟部說明，此次審議會同步檢討去年7月起凍漲及減調的行業用電情形，基本原則仍是考量弱勢、公益用戶持續維持凍漲。
產業復甦的部分則是不再凍漲，恢復原有價格。經檢討結果，農漁、學校及社福團體均維持凍漲；去年7月凍漲的高壓內需產業，食品、攤販集中市場因直接影響民生物價，仍維持凍漲；而百貨公司、電影院、健身房、餐飲等在今年上半年較去年同期用電量及營業額皆有成長，因此恢復正常電價，補漲15%，共計880戶受到影響。
至於今年4月減半調整產業，由於上半年用電仍持續衰退，維持與上次相同，即高壓8.5%、低壓5%的減半調整模式；而外燴團膳業已復甦，但為避免一次調整過大，僅取消去年15%凍漲作法，今年的減半調漲仍維持。
對此，工商協進會認為，工商界理解電價宜合理反映成本，去年已針對用電大戶電費調漲15％，且今年上半年再調漲17%，對於產業已造成極大負擔，在全球復甦動能不足情況下，此次電費不調漲實屬明智的決定，避免再度衝擊企業營運與民生，建議短期內不宜再度調漲，削弱我國整體經濟競爭力，並造成通膨進一步惡化。
工商協進會指出，雖然因內需升溫，此次就百貨零售業等5種行業停止凍漲，但復甦動能脆弱，仍請政府持續留意企業的經營困境。對於受疫情影響，持續衰退、用電量減少的產業導入「電價調幅減半機制」，此一顧及產業經營艱困狀況的措施，工商界予以認同，建議持續觀察產業發展情況，擴大適用辦理對象。