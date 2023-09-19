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狼人樂團隔5年來台開唱！高喊「台北多蝦」　2000名樂迷嗨翻了

▲狼人樂團相隔5年來台開唱，吸引2千名樂迷朝聖。（圖／華貴娛樂提供）
▲狼人樂團相隔5年來台開唱，吸引2千名樂迷朝聖。（圖／華貴娛樂提供）

記者楊穎軒／綜合報導

以究極生命體之姿橫掃全球的狼人樂團 MAN WITH A MISSION，在經歷日本與歐美主要城市的演出，終於帶著「MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ～WOLVES ON PARADE」世界巡迴演唱會，睽違5年再度來台開唱，17日吸引2千名樂迷聚集Zepp New Taipei，吉他手Jean-Ken Johnny在開演前接受媒體訪問興奮表示，終於能再次喝到台灣啤酒，更迫不及待晚上的演出，與樂迷共度難忘夜晚，而在演唱會上，狼人樂團高分貝大喊：「台北多蝦！」

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▲吉他手Jean-Ken Johnny開演前接受媒體訪問。（圖／華貴娛樂提供）
▲吉他手Jean-Ken Johnny開演前接受媒體訪問。（圖／華貴娛樂提供）
對於解封後帶著疫情期間製作的《Break and Cross the Walls I》、《Break and Cross the Walls II》兩張作品展開全球巡迴，Jean-Ken Johnny特別有感當時樂迷們受壓抑、無法盡興於演出的心情，現在進行巡迴，更感受到大家傳遞滿滿的熱情與回饋，「我們希望透過專輯帶給大家不同的能量，一起超越不同的隔閡。」讓樂迷感受歡樂就是狼人們不斷向前的動力。

▲狼人樂團嗨翻Zepp New Taipei。（圖／華貴娛樂提供）
▲狼人樂團嗨翻Zepp New Taipei。（圖／華貴娛樂提供）
聊到與日本新生代歌姬milet合作的《鬼滅之刃 刀匠村篇》片頭曲 〈羈絆的奇蹟〉，在全球串流累積超過一億次播放，Jean-Ken Johnny感謝樂迷的支持，還透露一個小祕密自己本來就是milet的大粉絲，所以收到合作邀請時就決心打造一首讓milet唱起來很帥氣的歌曲，「我記得第一次把歌給milet看的時候，milet立刻就指出自己演唱的部分該如何呈現，但都還沒人告訴他，那時我心裡想著也太帥氣了吧！」想起當時感覺milet比較怕生，狼人們還努力使出搞笑絕活逗對方笑，而聽到milet即將來台舉行專場，Jean-Ken Johnny期待無論是哪裡的樂迷，都能喜milet的作品。

▲狼人樂團以〈database〉、〈get off of my way〉、〈take me under〉等人氣作品轟炸全場。（圖／華貴娛樂提供）
▲▼狼人樂團以〈database〉、〈get off of my way〉、〈take me under〉等人氣作品轟炸全場。（圖／華貴娛樂提供）
▲▼狼人樂團以〈database〉、〈get off of my way〉、〈take me under〉等人氣作品轟炸全場。（圖／華貴娛樂提供）
「無論有沒有聽過我們的歌，或是第一次來的朋友，盡情享受我們的演出吧！」MAN WITH A MISSION以〈database〉、〈get off of my way〉、〈take me under〉等人氣作品轟炸全場，他們精挑細選18首歌曲，同時也向搖滾傳奇 AC/DC 致敬的cover曲〈THUNDERSTRUCK〉，唱到〈fly again〉時台下樂迷展現十足的默契揮舞手臂，演唱人氣動畫《機動戰士鋼彈鐵血孤兒》的〈Raise your flag〉時更讓全場大合唱，DJ Santa Monica與鼓手Spear Rib攜手翻玩麥可·傑克森名曲，也讓台下歡呼聲不斷。

「多蝦！真的太久沒回到台北，總是受到許多支持和照顧，謝謝大家！」而安可曲〈羈絆的奇蹟〉三味線前奏一下，瞬間引發全場2千樂迷暴動，盡情忘我的鼓掌、打Call，呼應狼人樂團為大家打造的精彩舞台，直至散場燈亮也不想離去。

▲狼人樂團讓全場樂迷直至散場燈亮也不想離去。（圖／華貴娛樂提供）
▲狼人樂團讓全場樂迷直至散場燈亮也不想離去。（圖／華貴娛樂提供）
結束「MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ～WOLVES ON PARADE」 台北場的演出，緊接著於9 月27起陸續前往雅加達、新加坡，最後在吉隆玻畫下亞洲巡迴的句點。

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