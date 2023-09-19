《浴血任務4》力邀泰國「拳霸」助拳！傑森史塔森嗨喊：等好久了
經典動作片《浴血任務4》，「浴血幫」老班底席維斯史特龍、傑森史塔森和杜夫朗格等動作巨星再度聚首執行任務，這回製作團隊更力邀泰國武打明星東尼嘉助拳與傑森史塔森並肩作戰，將帶給觀眾不同以往的打鬥場面，其中包括由成龍特技團隊設計的驚人特技，以及東尼嘉和其他演員一同打造，具有泰拳風格的武打動作戲碼。
記者黃雅琪／綜合報導
傑森史塔森對於與東尼嘉的合作表示非常期待：「我一直以來都想與東尼嘉合作，我們兩個在拍攝《玩命關頭7》時認識，當時我就說過，『總有一天我們一定會攜手合作，相信我！』這次在《浴血任務4》中終於如願以償，只是比我預期的久一點。」
傑森史塔森對東尼嘉讚不絕口：「他是個才華洋溢的人，你只需要觀賞《拳霸》就能知道他的表現有多麼出色！他有著一身真功夫，不靠花拳繡腿欺騙觀眾，也不使用CGI，更不需要吊鋼絲。東尼嘉能做到的高難度動作，就連我在好萊塢合作過的大多數動作演員都做不到，能與這樣的人共事實屬榮幸，東尼嘉就是個非常好的典範。」
東尼嘉透露在《浴血任務4》中的角色設定和拍攝動作戲的內幕：「我在《浴血任務4》中飾演一名退隱江湖的前泰國特種部隊成員，我們與導演討論了人物背景設定，我的角色『戴夏』是一個不願意再度投身戰鬥的戰士，經歷內心百般掙扎後，決定挺身而出幫助傑森史塔森的角色完成任務。」他說片中有設計槍戰、爆炸等多樣化動作場面，自己則是施展泰拳殺敵。《浴血任務4》將於9月22日上映。