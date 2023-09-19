這也是藝術？丹麥藝術家交「空白畫框」拿了錢就跑！法院要他還錢

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當時館方要求哈寧，根據兩國最新的年收入重製作品，哈寧也答應了，館方於是將53.2萬丹麥克朗匯入哈寧的帳戶，並簽訂合同，表明這筆錢是用來當作裱框用的鈔票，展覽結束後就將金錢退還。
不料展覽開幕前，哈寧以電子郵件通知館方，他沒有如約重製舊作，而是創作了兩幅全新作品，名為《拿了錢就跑》。等到博物館收到作品後，打開發現，裡面只是兩個空白畫框。最終《拿了錢就跑》如期在「Work it Out」上展出，但展覽結束後哈寧始終沒有還錢，於是館方決定提告。
館方認為，《拿了錢就跑》可以視為哈寧的創作，但這個作品中不包括博物館匯給他的錢，應該退還。而法院判決也認同博物館的主張，裁定哈寧必須還錢，只能留下創作應得的費用。
哈寧有4週時間決定是否上訴，而根據《BBC》報導，哈寧已經決定不會上訴，並認為這個作品是個雙贏，他和博物館都從中獲得許多關注，博物館得到的宣傳比當初辦展所預期的效果好得多。
而在2021年，哈寧就曾經解釋《拿了錢就跑》的創作理念，就是拿了錢就跑，這行為雖然違約，但違約也是工作的一部分。哈寧表示，如果你的工作一團糟，那你也應該考慮找到一些打破體制的方式，來打敗你的工作，「拿了錢就跑」。
博物館則表示，辦展的資金來自私人的基金會，並非館方所有，因此花掉的每一筆錢都必須負責，很遺憾與藝術家用這樣的方式對簿公堂，因為私下協商無果才只好如此。博物館也大方認同，《拿了錢就跑》替展覽帶來不少人氣，本身也是一件能夠帶來藝術體驗的作品，只是若參觀者沒先看過有裱框鈔票的原作，就會有點遺憾，希望所有人能持續關注現代藝術，而不是只討論《拿了錢就跑》。