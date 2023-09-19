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這也是藝術？丹麥藝術家交「空白畫框」拿了錢就跑！法院要他還錢

▲丹麥藝術家哈寧（Jens Haaning）收了博物館新台幣244.4萬元，交出兩幅空白畫框，並將作品命名為《拿了錢就跑》，結果被告上法院，法院判決出爐要他還錢。（圖／翻攝自Kunsten Museum of Modern Art官網）
▲丹麥藝術家哈寧（Jens Haaning）收了博物館新台幣244.4萬元，交出兩幅空白畫框，並將作品命名為《拿了錢就跑》，結果被告上法院，法院判決出爐要他還錢。（圖／翻攝自Kunsten Museum of Modern Art官網）

記者倪浩軒/綜合報導

這是藝術嗎？丹麥奧爾堡現代藝術博物館（Kunsten Museum of Modern Art），狀告丹麥藝術家哈寧（Jens Haaning），因為哈寧收了53.2萬丹麥克朗、約新台幣244.4萬元的錢，答應重製2幅成名畫作供展出用，結果竟然交了2幅空白畫作，還命名為《拿了錢就跑》（Take the Money and Run）。雖然哈寧認為這就是自己創作的藝術，但法院18日最新判決出爐，不准哈寧拿了錢就跑，必須還博物館錢，但能留下創作應得的費用。

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針對這起特殊的藝術創作糾紛，奧爾堡現代藝術博物館在官網解釋來龍去脈，2021年館方籌劃「Work it Out」展覽時，希望展出哈寧的兩副知名作品，《奧地利平均年收入》與《丹麥平均年收入》，這兩副作品中哈寧將相等於兩國年收入的鈔票裱框，簡單直接的視覺衝擊，展現出國與國之間的工資差異，讓人們重新思考工作與金錢在生活中扮演的角色。

當時館方要求哈寧，根據兩國最新的年收入重製作品，哈寧也答應了，館方於是將53.2萬丹麥克朗匯入哈寧的帳戶，並簽訂合同，表明這筆錢是用來當作裱框用的鈔票，展覽結束後就將金錢退還。

不料展覽開幕前，哈寧以電子郵件通知館方，他沒有如約重製舊作，而是創作了兩幅全新作品，名為《拿了錢就跑》。等到博物館收到作品後，打開發現，裡面只是兩個空白畫框。最終《拿了錢就跑》如期在「Work it Out」上展出，但展覽結束後哈寧始終沒有還錢，於是館方決定提告。

館方認為，《拿了錢就跑》可以視為哈寧的創作，但這個作品中不包括博物館匯給他的錢，應該退還。而法院判決也認同博物館的主張，裁定哈寧必須還錢，只能留下創作應得的費用。

哈寧有4週時間決定是否上訴，而根據《BBC》報導，哈寧已經決定不會上訴，並認為這個作品是個雙贏，他和博物館都從中獲得許多關注，博物館得到的宣傳比當初辦展所預期的效果好得多。

而在2021年，哈寧就曾經解釋《拿了錢就跑》的創作理念，就是拿了錢就跑，這行為雖然違約，但違約也是工作的一部分。哈寧表示，如果你的工作一團糟，那你也應該考慮找到一些打破體制的方式，來打敗你的工作，「拿了錢就跑」。

博物館則表示，辦展的資金來自私人的基金會，並非館方所有，因此花掉的每一筆錢都必須負責，很遺憾與藝術家用這樣的方式對簿公堂，因為私下協商無果才只好如此。博物館也大方認同，《拿了錢就跑》替展覽帶來不少人氣，本身也是一件能夠帶來藝術體驗的作品，只是若參觀者沒先看過有裱框鈔票的原作，就會有點遺憾，希望所有人能持續關注現代藝術，而不是只討論《拿了錢就跑》。

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