Ford Tourneo Connect No.008 ---- 車外燈光控制介面使用感受

貪婪的總和，Range Rover P530 SV SWB

▲ 貪婪的總和，Range Rover P530 SV SWB
▲ 貪婪的總和，Range Rover P530 SV SWB

Carture 車勢文化

常笑稱，SUV是用車慾望集大成者，大空間、高機能、多乘載、重舒適甚至還能輕越野，無怪乎現下街頭巷尾比比皆是。

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若然，那麼位居SUV之巔的Range Rover SV絕對是貪婪的總和，不僅前述特質一應俱全，甚且加添一身蠻力與強悍的路外撒野能耐，遑論一併附上望之儼然的高昂身價，差不多，就把現代人對車的一切覬覦全給加諸其上，而既然超越級距的跑車都喚超跑，這般無所畏懼的SUV自該以超級SUV或超旅稱之，想必不算過度溢美或恭維。

超級SUV，這樣的稱號放在Range Rover P530 SV SWB絕對名符其實。
超級SUV，這樣的稱號放在Range Rover P530 SV SWB絕對名符其實。
不過能一同站上層峰者，或許也還有Cullinan、Bentayga、DBX、Urus與Ferrari不願承認是SUV的SUV — Purosangue，只是前兩者側重豪華感度，而後幾款卻又太過執著跑車化，無論何者，總不比Range Rover SV均衡且和諧，剛都說了，既然都想將所有慾望集於一車，當然要是面面俱到才夠滿足貪得無厭的人心。

這圓型陶瓷精雕的小小SV Logo，代表的正是Range Rover SV這至尊中的至尊。
這圓型陶瓷精雕的小小SV Logo，代表的正是Range Rover SV這至尊中的至尊。
所以你可以看見這輛Range Rover P530 SV SWB儘管量體龐大，但在一席Sunrise Copper消光銅紅鈑件的輝映下，連同23吋巨幅寬胎相襯(此車選配，標配為21吋)，卻讓長過五米寬逾兩米的巨獸看來精神奕奕，再加上選配SV Intrepid灰黑化的Logo、水箱護罩與諸多細節，肅殺氣息不言可喻。

獨特的車漆配上碳灰與亮黑的細節妝點，不僅殺氣騰騰，氣質依舊獨具。
獨特的車漆配上碳灰與亮黑的細節妝點，不僅殺氣騰騰，氣質依舊獨具。
同樣在SV Intrepid套件幫襯下，也為座艙內的視野帶來一股「狠勁」，原本溫潤而奢豪的水平工整內飾現改以黑色打底，並搭配黑色樺木飾板與緞光黑陶瓷材質妝點，間以小面積類金屬與鍍鉻件，協同13.7吋數位懸浮儀錶與13.1吋Pivi Pro多媒體觸控螢幕，共構冷冽科技氛圍，而儘管SWB車型僅為標準版本，但依舊保有幾達3公尺之譜的寬裕軸距，從而得來除卻寬裕舒適的座艙空間，更因車系旗艦的身份換得標配「四座旗艦套件SV Signature Suite」，包含22向電動加熱/冷風/熱石按摩/記憶調整雙前座以及第二排獨立雙座加熱/冷風/熱石按摩/記憶功能等享受配置應有盡有，甚至就連後座冷藏室與皮質表面電動摺疊桌也名列規配表上，若乘坐於右後座，甚至得以享用猶如商務艙般斜躺式電動調整座椅，極盡舒適，也極盡禮遇之能事。

車室也以黑化為最高指導原則，間以亮黑色調與類金屬質感暗示尊榮氣息。
車室也以黑化為最高指導原則，間以亮黑色調與類金屬質感暗示尊榮氣息。
見微知著，從方向盤便可看出設計者所欲營造的車室氛圍。
見微知著，從方向盤便可看出設計者所欲營造的車室氛圍。
諸如旋鈕等細節佐以緞光黑陶瓷材質鋪陳，低調卻顯著的提升了細節質感，同時降低舊化的可能性。
諸如旋鈕等細節佐以緞光黑陶瓷材質鋪陳，低調卻顯著的提升了細節質感，同時降低舊化的可能性。
13.7吋數位懸浮儀錶可多工顯示，提供豐富且清晰的行車資訊。
13.7吋數位懸浮儀錶可多工顯示，提供豐富且清晰的行車資訊。
中央的Pivi Pro多媒體觸控螢幕尺寸為13.1吋。
中央的Pivi Pro多媒體觸控螢幕尺寸為13.1吋。
標配「四座旗艦套件SV Signature Suite」，內容包含22向電動加熱/冷風/熱石按摩/記憶調整雙前座設定。
標配「四座旗艦套件SV Signature Suite」，內容包含22向電動加熱/冷風/熱石按摩/記憶調整雙前座設定。
座椅電動傾倒也可利用Pivi Pro多媒體觸控螢幕控制。
座椅電動傾倒也可利用Pivi Pro多媒體觸控螢幕控制。
單單座椅按摩功能，便有這麼多選項供享用。
單單座椅按摩功能，便有這麼多選項供享用。
後座當然極盡能事的寬敞與舒適，但其所能做到的遠不僅於此。
後座當然極盡能事的寬敞與舒適，但其所能做到的遠不僅於此。
第二排獨立雙座同樣具備加熱/冷風/熱石按摩/記憶功能等享受配置，而且保有休憩角度姿勢可選擇。
第二排獨立雙座同樣具備加熱/冷風/熱石按摩/記憶功能等享受配置，而且保有休憩角度姿勢可選擇。
右前座後方也有腳踏可供主位乘客坐得更舒適。
右前座後方也有腳踏可供主位乘客坐得更舒適。
當然，這一切調整功能也可於後排中央扶手的控制介面加以完成。
當然，這一切調整功能也可於後排中央扶手的控制介面加以完成。
受惠於方整龐大的車體，行李廂不僅置物機能卓越，同時也具備電動控制功能以利於使用。
受惠於方整龐大的車體，行李廂不僅置物機能卓越，同時也具備電動控制功能以利於使用。
當然拔山倒樹而來的氣勢更是我們瘋狂迷戀Range Rover P530 SV SWB的理由，顧名思義，530ps峰值馬力連同76.5kg-m狂暴扭力讓這輛重逾兩噸半的龐然大物卻能動如脫兔，4.6秒達成的0-100km/h加速過程更帶來腎上腺素破表的劇力萬鈞，那是種極其過癮的身體記憶，每次重腳油門都能深刻感受機械蠻力與物理慣性的攻防過程，而且4.4升V8雙渦輪增壓引擎總是最後的贏家，無論起步、加速或再加速皆然，彷彿地表再也沒有侷限得了的優越感從此油然而生 — 事實上，要是不顧一切還真能將這頭巨獸給逼上261km/h境地。

Range Rover P530 SV SWB的狂，是由力拔山河的巨大氣勢所構成。
Range Rover P530 SV SWB的狂，是由力拔山河的巨大氣勢所構成。
4.4升V8雙渦輪增壓動力架構，可輸出530ps峰值馬力與76.5kg-m狂暴扭力。
4.4升V8雙渦輪增壓動力架構，可輸出530ps峰值馬力與76.5kg-m狂暴扭力。
然後，你當然開始會擔心一旦入彎，霸王級尺碼能否時時緊隨循跡前行，就這部分而言Range Rover P530 SV SWB具備EAS電子氣壓式懸吊系統及四輪轉向系統，雖不可能逆天靈巧到像是Roadster，但同樣巨大的寬胎卻能盡其所能緊抓路面，原本預期可能開始外拋的瞬間，卻總能將車身牢牢固定在最佳路線，一次、兩次、三次，竟也得以逐漸將彎速提升至原先不可置信的境界，從而享受征服龐大G值的滿足，對，這又是另一極富成就感的美妙體驗。

Range Rover P530 SV SWB具備EAS電子氣壓式懸吊系統及四輪轉向系統，得以最大程度令重逾2.5噸車身乖巧甚至聽話。
Range Rover P530 SV SWB具備EAS電子氣壓式懸吊系統及四輪轉向系統，得以最大程度令重逾2.5噸車身乖巧甚至聽話。
隨著與之越顯熟悉，這車的彎速竟也越來越高，一同對抗離心力的過程好不快意。
隨著與之越顯熟悉，這車的彎速竟也越來越高，一同對抗離心力的過程好不快意。
而儘管試駕過程無緣體驗這車行駛於路外的強大實力，但光是隨車標配的Terrain Response 2進階全地形反應系統、ATPC全地形控制系統乃至ClearSight對地視野及水深偵測等設定，便可明暸只要捨得弄髒那漂亮的大尺寸鋁圈，這依舊會是輛不折不扣的Rangr Rover — 光這行文字就已是Off-road能耐的保證不是嗎？

隨車標配的Terrain Response 2進階全地形反應系統、ATPC全地形控制系統與ClearSight對地視野及水深偵測等設定，征服地表根本小菜一碟。
隨車標配的Terrain Response 2進階全地形反應系統、ATPC全地形控制系統與ClearSight對地視野及水深偵測等設定，征服地表根本小菜一碟。
所以你開始能夠同理這般超級SUV之所以極受歡迎的理由了嗎？一次將速度、動感、空間、舒適、越野與虛榮合而於一，當然能夠獲得最大多數豪門買家的愛戀眼神，而其中Range Rover SV，顯然又更全方位地將你的一切慾望給滿足到美好。

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