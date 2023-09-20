▲ 貪婪的總和，Range Rover P530 SV SWB

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若然，那麼位居SUV之巔的Range Rover SV絕對是貪婪的總和，不僅前述特質一應俱全，甚且加添一身蠻力與強悍的路外撒野能耐，遑論一併附上望之儼然的高昂身價，差不多，就把現代人對車的一切覬覦全給加諸其上，而既然超越級距的跑車都喚超跑，這般無所畏懼的SUV自該以超級SUV或超旅稱之，想必不算過度溢美或恭維。
不過能一同站上層峰者，或許也還有Cullinan、Bentayga、DBX、Urus與Ferrari不願承認是SUV的SUV — Purosangue，只是前兩者側重豪華感度，而後幾款卻又太過執著跑車化，無論何者，總不比Range Rover SV均衡且和諧，剛都說了，既然都想將所有慾望集於一車，當然要是面面俱到才夠滿足貪得無厭的人心。
所以你可以看見這輛Range Rover P530 SV SWB儘管量體龐大，但在一席Sunrise Copper消光銅紅鈑件的輝映下，連同23吋巨幅寬胎相襯(此車選配，標配為21吋)，卻讓長過五米寬逾兩米的巨獸看來精神奕奕，再加上選配SV Intrepid灰黑化的Logo、水箱護罩與諸多細節，肅殺氣息不言可喻。
同樣在SV Intrepid套件幫襯下，也為座艙內的視野帶來一股「狠勁」，原本溫潤而奢豪的水平工整內飾現改以黑色打底，並搭配黑色樺木飾板與緞光黑陶瓷材質妝點，間以小面積類金屬與鍍鉻件，協同13.7吋數位懸浮儀錶與13.1吋Pivi Pro多媒體觸控螢幕，共構冷冽科技氛圍，而儘管SWB車型僅為標準版本，但依舊保有幾達3公尺之譜的寬裕軸距，從而得來除卻寬裕舒適的座艙空間，更因車系旗艦的身份換得標配「四座旗艦套件SV Signature Suite」，包含22向電動加熱/冷風/熱石按摩/記憶調整雙前座以及第二排獨立雙座加熱/冷風/熱石按摩/記憶功能等享受配置應有盡有，甚至就連後座冷藏室與皮質表面電動摺疊桌也名列規配表上，若乘坐於右後座，甚至得以享用猶如商務艙般斜躺式電動調整座椅，極盡舒適，也極盡禮遇之能事。
當然拔山倒樹而來的氣勢更是我們瘋狂迷戀Range Rover P530 SV SWB的理由，顧名思義，530ps峰值馬力連同76.5kg-m狂暴扭力讓這輛重逾兩噸半的龐然大物卻能動如脫兔，4.6秒達成的0-100km/h加速過程更帶來腎上腺素破表的劇力萬鈞，那是種極其過癮的身體記憶，每次重腳油門都能深刻感受機械蠻力與物理慣性的攻防過程，而且4.4升V8雙渦輪增壓引擎總是最後的贏家，無論起步、加速或再加速皆然，彷彿地表再也沒有侷限得了的優越感從此油然而生 — 事實上，要是不顧一切還真能將這頭巨獸給逼上261km/h境地。
然後，你當然開始會擔心一旦入彎，霸王級尺碼能否時時緊隨循跡前行，就這部分而言Range Rover P530 SV SWB具備EAS電子氣壓式懸吊系統及四輪轉向系統，雖不可能逆天靈巧到像是Roadster，但同樣巨大的寬胎卻能盡其所能緊抓路面，原本預期可能開始外拋的瞬間，卻總能將車身牢牢固定在最佳路線，一次、兩次、三次，竟也得以逐漸將彎速提升至原先不可置信的境界，從而享受征服龐大G值的滿足，對，這又是另一極富成就感的美妙體驗。
而儘管試駕過程無緣體驗這車行駛於路外的強大實力，但光是隨車標配的Terrain Response 2進階全地形反應系統、ATPC全地形控制系統乃至ClearSight對地視野及水深偵測等設定，便可明暸只要捨得弄髒那漂亮的大尺寸鋁圈，這依舊會是輛不折不扣的Rangr Rover — 光這行文字就已是Off-road能耐的保證不是嗎？
所以你開始能夠同理這般超級SUV之所以極受歡迎的理由了嗎？一次將速度、動感、空間、舒適、越野與虛榮合而於一，當然能夠獲得最大多數豪門買家的愛戀眼神，而其中Range Rover SV，顯然又更全方位地將你的一切慾望給滿足到美好。