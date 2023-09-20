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BMW將於2027年推出純電M3，動力表現BMW用瘋狂來形容

▲ BMW將於2027年推出純電M3，動力表現BMW用瘋狂來形容
▲ BMW將於2027年推出純電M3，動力表現BMW用瘋狂來形容

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BMW日前在IAA慕尼黑車展展出Vision Neue Klasse概念車，未來BMW會基於Vision Neue Klasse平台推出各種電動車，3 Series就是其中之一，而身為3 Series最強車型M3，近日BMW表示將會在2027年推出新世代車型，動力則會採用純電系統。

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BMW日前在IAA慕尼黑車展展出Vision Neue Klasse概念車，未來BMW會基於Neue Klasse平台推出各種電動車型，由於Vision Neue Klasse概念車車身尺碼和3 Series相似，因此也可視Vision Neue Klasse概念車為下一代3 Series雛形。

BMW在IAA慕尼黑車展展出Vision Neue Klasse概念車，而Vision Neue Klasse概念車也被視為下一代3 Series雛形。
BMW在IAA慕尼黑車展展出Vision Neue Klasse概念車，而Vision Neue Klasse概念車也被視為下一代3 Series雛形。
說到3 Sereis該車系最強版本就是M3，現行M3搭載的S58引擎能給予510hp最大馬力，然而關於M3近日則有了新消息，BMW則表示預計會在2027年推出下一代M3，而且會是純電系統。至於動力部分BMW並未透露太多資訊，僅表示電動M3會搭載四具電動馬達，將會有著瘋狂的性能輸出，因所搭載的新電動平台能對應超過1000kWh功率。至於M3轉為電動車是否會擔心消費者無法接受？這部分BMW經調查後有9成以上買家不在乎動力是否燃油還是電動，他們想要的很簡單，就是要一輛M Car。

BMW表示預計2027年會推出下一代M3，動力會視搭載四具電動馬達的電動系統。
BMW表示預計2027年會推出下一代M3，動力會視搭載四具電動馬達的電動系統。

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