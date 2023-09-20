▲ 各位久等了，Mazda最新最強力作CX-60即將於10/31上市，10月中搶先亮相 有望開放預接

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台灣馬自達於年初宣佈將引進品牌最新休旅CX-60與CX-90，旋即引發市場廣泛關注和討論，甚至許多消費者都在期盼早日發表，而就在近日台灣馬自達發出通知預告CX-60即將於10/31正式發表。
CX-60是首款基於全新的Large Products Group縱置後驅平台技術打造的的豪華休旅車， CX-60在外型上承襲Mazda魂動設計，更因應放大的車格融入優雅與強韌兼容的大器語彙，搭配日式工藝精緻細膩的內裝鋪陳，創造出日系美學與後驅技術的獨特豪華駕乘體驗。
為強調的「人馬一体」理念，CX-60搭載全新開發的Large Products Group縱置後驅平台技術，CX-60承襲經典的MX-5縱置後驅將絕大部分引擎本體置於前軸後方，使得前後重量均衡分佈，打造出近50:50的車身配重比例，搭配空氣力學與輕量化技術，從而顯著提升了操控性能。
此外CX-60採取前雙A臂、後多連桿的結構，運用Skyactiv-Vehicle Architecture車輛結構技術，利用高強度鋁合金零件，增強剛性並減輕車身重量，增強操控韌性，將後驅配置融入最新的四輪驅動設計，為駕駛者提供卓越的縱置後驅平台和高輸出動力系統體驗。秉承「以人為本」的設計理念，CX-60結合日本職人的精湛工藝，為消費者提供更高層次的駕駛動力美學，無論在任何路況下，都能為駕駛者帶來令人心馳神往的駕駛體驗。
至於車型編制部分，目前僅知國內CX-60預計會有2.5升自然進氣與3.3升汽油等選項，更多資訊就待10月中所舉辦的預賞揭曉，而屆時應該也會展開預售活動。
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