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各位久等了，Mazda最新最強力作CX-60即將於10/31上市，10月中搶先亮相 有望開放預接

▲ 各位久等了，Mazda最新最強力作CX-60即將於10/31上市，10月中搶先亮相 有望開放預接
▲ 各位久等了，Mazda最新最強力作CX-60即將於10/31上市，10月中搶先亮相 有望開放預接

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今年初台灣馬自達在活動中預告下半年將會陸續導入品牌最新休旅車型CX-60與CX-90，而就在近日Mazda則是初通知將會在10/31發表CX-60，據了解在此之前於10月中也會舉辦預賞活動，甚至有望也會展開預售。

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台灣馬自達於年初宣佈將引進品牌最新休旅CX-60與CX-90，旋即引發市場廣泛關注和討論，甚至許多消費者都在期盼早日發表，而就在近日台灣馬自達發出通知預告CX-60即將於10/31正式發表。

CX-60是首款基於全新的Large Products Group縱置後驅平台技術打造的的豪華休旅車， CX-60在外型上承襲Mazda魂動設計，更因應放大的車格融入優雅與強韌兼容的大器語彙，搭配日式工藝精緻細膩的內裝鋪陳，創造出日系美學與後驅技術的獨特豪華駕乘體驗。

台灣馬自達於年初宣佈將引進品牌最新休旅CX-60與CX-90。
台灣馬自達於年初宣佈將引進品牌最新休旅CX-60與CX-90。
既使身為休旅車但CX-60卻有著完美的配種比例和動態表現。
既使身為休旅車但CX-60卻有著完美的配種比例和動態表現。
Mazda座艙有著媲美豪華品牌的質感，而全新CX-60又將此質感向上提升。
Mazda座艙有著媲美豪華品牌的質感，而全新CX-60又將此質感向上提升。
為強調的「人馬一体」理念，CX-60搭載全新開發的Large Products Group縱置後驅平台技術，CX-60承襲經典的MX-5縱置後驅將絕大部分引擎本體置於前軸後方，使得前後重量均衡分佈，打造出近50:50的車身配重比例，搭配空氣力學與輕量化技術，從而顯著提升了操控性能。

此外CX-60採取前雙A臂、後多連桿的結構，運用Skyactiv-Vehicle Architecture車輛結構技術，利用高強度鋁合金零件，增強剛性並減輕車身重量，增強操控韌性，將後驅配置融入最新的四輪驅動設計，為駕駛者提供卓越的縱置後驅平台和高輸出動力系統體驗。秉承「以人為本」的設計理念，CX-60結合日本職人的精湛工藝，為消費者提供更高層次的駕駛動力美學，無論在任何路況下，都能為駕駛者帶來令人心馳神往的駕駛體驗。

至於車型編制部分，目前僅知國內CX-60預計會有2.5升自然進氣與3.3升汽油等選項，更多資訊就待10月中所舉辦的預賞揭曉，而屆時應該也會展開預售活動。

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