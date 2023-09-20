104.9萬元起，NISSAN年度最重要國產新車X-TRAIL輕油電正式上市，累計接單逾2,500張
自8月2日展開預售，並於9月初搶先安排媒體試駕，可說是Nissan 在2023年最重要的國產車X-Trail輕油電在9月19日正式上市，而預售活動，獲得消費者不錯回響，累積接單已超過2,500張。
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繼X-Trail e-Power引進廣受好評後，裕隆日產正式將X-Trail輕油電導入國產上市，相較於X-Trail e-Power較屬於形象牌，X-Trail輕油電可就是真正的銷售主力了。
新世代Nissan X-Trail輕油電以「技術日產」為設計核心，搭載三大新科技：
【新科技一】「VC-Turbo可變壓縮比引擎」，榮獲2022年WardsAuto十大最佳引擎與動力系統大獎的1.5升可變壓縮比引擎(註4)，創造出傲視同級的204匹馬力與30.6公斤米扭力(註5)，相較前代車型馬力提升20%，扭力提升28% (註6)，動力系統大進化。
【新科技二】「輕油電動力系統」，透過能量回收與電力輔助，帶給顧客高效節能、充沛動力二大優點，讓怠速時更省油，起步時快人一步，造就同級最佳 16km/L油耗表現(註5)，較前代車型節省30%(註6)，降低行駛成本並有助於減少空氣污染和溫室氣體排放，輕油電技術更可以透過電動馬達提供額外的動力輸出，提高加速性能，讓動力與油耗不再是天秤的兩端。
【新科技三】「ProPILOT智行安全系統」，提供更人性化的智駕輔助配備，時刻偵測環境動態，即時傳送安全情報，包含ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP交通壅堵輔助系統及LKA車道維持系統等科技，並搭載 Nissan 獨家 AI 智能駕駛輔助系統、PFCW超視距車輛追撞警示系統、RR-AEB後方緊急煞車系統，達成超越Level 2的安全等級，帶給車主安心舒適的駕馭體驗。(註7)
Nissan X-TrailL輕油電「兩大新亮點」 極智之座 層峰享受
【新亮點一】Nissan X-TrailL輕油電提供全方位的安全防護，以TNCAP五星為開發目標，全車50%採用高剛性鋼材，最高採用 1,500Mpa鋼材，車身鈑件、懸吊支臂與防撞樑更使用高成本鋁合金材質，讓車內安全更提升。
【新亮點二】Nissan X-Trail輕油電透過數位座艙中「12.3吋數位儀錶板」、「12.3吋數位影音主機」與「10.8吋數位抬頭顯示器」三大螢幕，打造車室嶄新科技氛圍，同時搭載豪華品牌同等級的雙層隔音玻璃、全車靜音工程、BOSE Premium Sound音響系統等配備。
裕隆日產秉持「技術日產」造車理念，運用嶄新技術、堅實鋼材與卓越的造車工藝，提供消費者極智的駕馭體驗，讓X-Trail輕油電成為真正符合顧客期待之「新世代」休旅。
費者極智的駕馭體驗，讓X-Trail輕油電成為真正符合顧客期待之「新世代」休旅。
X-TrailL輕油自開始預購以來，累積接單已超過2,500張(註1)，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；X-Trail輕油電正式售價相較預售價優惠1至2萬元，「經典版」正式售價104.9萬元起、「領航版」正式售價115.9萬元起、「旗艦版」正式售價122.9萬元起(註2)，同時自即日起至10月31日再加碼提供「早鳥5大好禮」，最高總價值達9萬元(註3)。
限時再享「早鳥5大好禮」 總價值達9萬元
為感謝消費者對全新世代Nissan X-Trail輕油電的支持與肯定，並為提供消費者多元用車需求，同步推出客車規格，採接訂生產；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-Trail輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固(以先到者為準)。
裕隆日產誠摯邀消費者蒞臨全台Nissan 展示中心賞車試駕，感受X-Trail輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽Nissan 展示中心或參閱Nissan 活動官網https://event.Nissan .com.tw/2023xtrail_sales_event/。(註8)
| X-Trail 輕油電 正式上市 建議售價
| 車型
| 規格
| 版本
| 建議售價(新台幣)
| X-Trail 輕油電
| 客貨車
| 旗艦版
| 122.9萬元
| 領航版
| 115.9萬元
| 經典版
| 104.9萬元
| 客車
(接訂生產)
| 旗艦版
| 132.9萬元
| 領航版
| 125.9萬元
| 經典版
| 114.9萬元
註1：Nissan X-TrailL輕油電自2023年8月2日啟動預售活動，活動期間自2023年8月2日至9月18日止，至全國Nissan 展示中心下訂X-TrailL 輕油電車款訂單超過2,500張，訂單數係以本公司實際接單統計為準。
註2：本活動所示金額若無特別說明皆以新臺幣計價。所述車色、規格、配備、內裝等，以實車為主。建議售價會因車輛選配用品、套件不同而有所變更，若有任何問題，請洽Nissan 各經銷公司。
註3：Nissan X-TrailL輕油電「早鳥5大好禮」專案：
本專案活動期間為自2023年9月19日11:00起至2023年10月31日18:00前(以本公司系統所載時間為準)。前完成領牌程序並同意遵守活動辦法及相關授權者，即享有以下早鳥5大好禮：
好禮一：於2023年9月19日起至2023年10月31日止完成下訂與領牌程序者，贈送2萬元配件金，可折抵總價值2萬元之Nissan 原廠選配件，參與者於訂單成立時即可選擇相關配件，若有超過2萬元者須補差價，若不足2萬元者恕不找零、退款或折抵車價，若之後取消訂單者，即視同放棄享有2萬元配件金之權利，恕不折換成現金或退費，2萬元配件金與《領航家》限時招募專案優惠內容不得共用，大宗批(標)售車、營業用車及政府機關標案不適用，價值約NT$ 20,000元。
好禮二：「高額低利率輕鬆購車專案」需於搭配指定分期專案，各期款項依指定貸款企業之規定，頭期款將視買賣雙方之交易條件及結果而定；各專案亦有相關授信條件與結清限制，且不得與其他貸款優惠專案併用。分期付款與現金付款之建議售價相同，但實際交易價格由買賣雙方各自依交易及貸款條件內容協商議定之。詳細交易條件請洽Nissan 各經銷公司，因各人信用狀況及貸款資格不同，Nissan 及各經銷公司及指定貸款企業保留審核及最後核准與否之權利，大宗批(標)售車、營業用車及政府機關標案不適用。
好禮三：本專案之適用對象為活動期間內完成 Nissan X-TrailL輕油電旗艦版領牌程序者，始可享升級原廠運動化套件，包含 [前保桿下飾板]、[後保桿下飾板]、[門側飾條]，價值約NT$ 27,000元。
好禮四：X-Trail 輕油電專屬 88無限延長保固係指8大系統8年(不限里程)延長保固，延長保固範圍：包括引擎冷卻系統(係指水箱)、引擎燃油系統、進排氣系統、引擎控制電腦盒(ECM)、引擎本體機件、變速箱系統、渦輪增壓器、中間冷卻器與輕油電系統專屬發電機馬達 等系統。本延長保固車主須配合至少每6個月或每1萬公里至Nissan 服務廠實施定期保養，並每年於 Nissan 經銷公司向指定保險公司投保該保險專案強制險及1,000元以上任意主險始得享有 88 無限延長保固，詳細之權利與義務請洽各經銷公司或參閱Nissan 官網網頁說明為準，大宗批(標)售車、營業用車及政府機關標案不適用。建議售價NT$ 25,000元。
好禮五：本專案之適用對象為活動期間內完成 Nissan X-TrailL輕油電領牌程序，即享有8年或16萬公里鋰電池專屬保固(以先到者為準)，此項於車輛買賣關係正式成立後始得享有。為確保用車行駛無虞與電池效能，車主每半年需回廠施作定期保養方能享有電池8年或16萬公里保固(以先到者為準)，若車主未能每半年回廠施作定期保養，裕隆日產保有終止電池保固之權利，相關保固規範及條件以車輛保固手冊為主。價值約NT$ 8,000元。
本專案所有活動辦法與詳情以Nissan 官方宣佈資訊為主，Nissan 保留隨時變更、修改或終止本專案及約定條款之權利，若有異動，修改後的專案內容及約定條款將公佈在Nissan 汽車官方網站中，建議您隨時注意該等修改或變更。您於任何修改或變更後繼續使用本網站或專案服務時，將視為您已閱讀、瞭解並同意接受該等修改或變更。
註5：
1. 同級定義係指排氣量1,201~1,800CC中型休旅車，並限定為以下車款：CR-V、KUGA EcoBoot180旗艦X、TUCSON L 汽油版。
2. 排氣量、馬力為原廠參考數值，此數值係以固定條件下測試所得，實際道路行駛時，可能會受輪胎狀況、個人駕駛習慣及車輛維護保養等條件因素影響，使實際數值產生差異。詳細說明請參閱Nissan 官網。
3. 行車執照標註燃料種類為：汽油或汽油(油電)車款。油耗測試係依據經濟部能源局所發布之車輛油耗指南規定，在控制溫度及濕度之實驗室內，不受外界天氣及路況影響，並依規定的行車型態於車上空調系統不作動之情形下，於車體動力計上由專業人員所行駛所測得，其詳細測試條件請參閱經濟部能源局網站www.moeaboe.gov.tw。車主在道路上開車時，因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響，其於道路上每公升汽(柴)油行駛的公里數應低於車輛油耗指南所登錄的測試值。其他標示之各項測試數據係在控制變因下所測得，實際駕駛時因受各項變因影響而會有所不同。其他詳細說明請參閱Nissan 官網。
註6：前代車型係指X-Trail T32 LVCC 2488c.c. CVT 5D 車款。相關數據為原廠參考數值，此數值係以固定條件下測試所得，實際道路行駛時，可能會受天候、路況、載重、輪胎狀況、個人駕駛習慣及車輛維護保養等條件因素影響，使實際數值產生差異。詳細說明請參閱Nissan 官網。
註7：ProPILOT 智行安全系統功能說明，請參閱Nissan 官網介紹：https://event.Nissan .com.tw/brand/NIM/。以上所示智行安全系統及其他安全性系統功能可能有條件限制，且此為原廠提供測試結果，實際道路行駛時，可能會受路況、載重、風阻、輪胎狀況、個人駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，使實際結果產生差異。智行科技安全系統僅用於輔助駕駛者，不可替代安全駕駛操作，請確實遵守法令規定，駕駛時應保持警惕，密切留意周遭環境。
註8：本專案所有活動辦法與詳情以Nissan 官方宣佈資訊為主，Nissan 保留隨時變更、修改或終止本專案及約定條款之權利，若有異動，修改後的專案內容及約定條款將公佈在Nissan 汽車官方網站中，建議您隨時注意該等修改或變更，Nissan 並保留最終解釋及決定之權利。您於任何修改或變更後繼續使用／參加本網站或專案服務或專案活動時，將視為您已閱讀、瞭解並同意接受該等修改或變更。
裕隆日產汽車19日宣布，全新世代Nissan X-TrailL輕油電正式上市，秉持「技術日產」造車理念，搭載三大新科技「VC-TURBO可變壓縮比引擎」、「輕油電動力系統」及「ProPILOT 智行安全系統」；兩大新亮點「全方位安全守護」與「極智座艙的頂級享受」，運用嶄新技術、堅實鋼材與卓越的造車工藝，讓X-Trail輕油電兼具安全、動力、科技與享受，樹立新世代休旅典範，開啟國產休旅新紀元。
Nissan X-TrailL 輕油電自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張(註1)，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；X-Trail輕油電正式售價相較預售價優惠1至2萬元，「經典版」正式售價104.9萬元起、「領航版」正式售價115.9萬元起、「旗艦版」正式售價122.9萬元起(註2)，自即日起至10月31日再加碼提供「早鳥5大好禮」，最高總價值達9萬元(註3)，敬邀消費者蒞臨全國經銷據點賞車試駕，提早下訂，提早交車，感受嶄新的移動生活。