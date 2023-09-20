▲ 首發在即，Skoda全新一代 Kodiaq與 Superb完成一系列極端路試

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新一代Kodiaq與 Superb在兩年的開發時間裡共行駛了超過100萬公里，測試場地自G攝氏零下30度的北極圈，到攝氏50度的亞利桑那州沙漠，並且在大格洛克納山的高山公路上測試拖曳露營拖車的能力。以及測試插電式混合動力車型於各種充電設施的充電狀況，並透過實驗室進行大量額外的耐久性和材料評估，Skoda在新車推出之前模擬了 40 年的實際車輛使用情況。
Skoda自四年前開始應用虛擬測試，並在兩年前啟用模擬平台，在所有項目中，徹底檢查車輛的整體品質和耐用性，從底盤和車身到動力系統和電氣系統，確保即使在最惡劣的條件下也能發揮性能。而包括DCC Pro 系統和新的TOP LED 矩陣頭燈等特殊地虛擬平台與實驗室中進行測試。
上述在大格洛克納高山公路所進行的拖曳測試，測試路段坡度達13%，在此蒐集了大量數據而這兩個車款系列也將提供 PHEV 動力版本，其電動續航里程可超過 100 公里，Skoda也主動評估了各種充電選項和基礎設施。
在成功完成嚴苛的測試後，這兩款新車現已準備好在未來幾週內進行全球首發。新一代車型為Skod產品線更為頂尖且完整，可滿足全球客戶的不同喜好。