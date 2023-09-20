不用跑好市多買了！全聯牛奶「剩2天超低價」 婆媽猛搬6瓶
全聯福利中心因為營業時間較長，加上商品應有盡有，成為時下不少家庭主婦買菜的首選。過去因為一款牛奶買1送12的活動，造成婆媽瘋搶，然而近日又有網友發現，全聯有有一款國外進口鮮乳，兩瓶特價竟然只要258元，喝起來還跟「好市多柯克蘭鮮奶一樣」，讓不少內行婆媽表示「你現在才知道喔？活動第一天我就搬6瓶了」，而端看文宣活動，特價只剩下最後兩天！
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文，「那天去全聯逛到生鮮區的時候，發現一張特價海報上寫說福樂美國原裝進口100%鮮乳2瓶258元，而且是大罐的，等於一瓶只要129元，真的是很便宜，但是正想要拿一組的時候，發現早就賣光.....後面幾天每次去都沒看有貨」。
而在社團當中，仔細查該款牛奶的相關貼文，老在活動開始前幾天，就已經有內行網友貼文分享，還拿「好市多科克蘭鮮奶」與該牌鮮乳做比較，好市多兩瓶259元，單瓶容量為1890ml；全聯則是兩瓶258元，單瓶容量為1892ml，不論是容量還是價格，都略勝一籌。
貼文曝光後，不少內行婆媽紛紛回應「你現在才看到太遲了.....一定都被搶光了」、「我是跑三家才買到，超級好喝又便宜」、「活動第一天我就搬4瓶了，喝起來跟好市多的牛奶很像」、「我都一次補滿（6瓶）慢慢喝」、「好險第一天就買了4瓶啦！超便宜的」、「全聯牛奶我都等特價就搬多一點，不用跑去好市多！」而根據活動的文宣，該款牛奶特價只剩下今明兩天，想撿便宜的民眾只能到全聯碰碰運氣囉！