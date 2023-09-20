陳吉仲上任50天請辭！盤點「台灣短命閣員」　他當6天部長就下台

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農業部今年3月啟動雞蛋進口短期專案，結果在近日接連面對許多爭議，陳吉仲日前一度傳出請辭獲准的消息，不過行政院澄清，院長陳建仁並未點頭，認為陳吉仲應對外釐清相關爭議。後續陳吉仲在19日下午舉行臨時記者會，解釋進口蛋相關爭議，沒想到晚上8時，陳吉仲就發出「我決定請辭」的文章。
陳吉仲說，在農業部門七年多來的日子，歷經無止境的抹黑、認知作戰、各種顏色的無情攻擊，但我毫無畏懼，因為有一群真正為台灣農業努力的夥伴們，跟我一起往前走。希望未來這些夥伴們可以更加團結，讓台灣農民挺起腰桿、勇敢前行，為台灣農業的永續發展繼續努力。
不過認真說來如果以「農業部」來說，陳吉仲任期是不長，但在過去，農業部畢竟是從農委會升格，而陳吉仲之前已做了4年半的農委會主委，所以嚴格來說，陳吉仲在農業部門任官也是有非常久的時間。
🟡行政院前發言人陳宗彥：任期18天
陳宗彥在今年1月31日上任，沒有想到卻被爆出11年前在台南市府任職時，多次接受業者性招待，當時對於指控，陳宗彥發布聲明表示「為免部分特定媒體及有心人士刻意政治操作，而影響行政團隊及政務之推動，已向行政院長陳建仁提出辭呈」。
陳宗彥強調「新內閣剛成立，有許多重要政策待推動，不該因他個人所涉過去事件而受到影響，關於自己的清白，他將自行面對與處理」任期僅18天就辭官。
🟡前教育部長吳茂昆：任期41天
吳茂昆當年在上任的時候，接連被指控赴美開公司、違法赴陸等爭議，後來又在台灣大學校長遴選案中做出決定，確定駁回管中閔當選資格，引起政界、學界一片不滿。
後續吳茂昆發出千字辭職聲明，表示「接任教育部長職務後，被鋪天蓋地不實指控和抹黑，在野黨立委亦極盡能事，對他人格嚴重污衊與羞辱，為避免教育部及執政團隊困擾決定請辭，希望他的離開可摒除掉外界無理干擾，教育部可向前邁進」任期41天下台。
🟡前經濟部長宗才怡：任期48天
宗才怡是為陳水扁時期的經濟部長，也是我國首位女性經濟部長，但卻因為不擅發言的問題，在質詢會場上往往成為立委的箭靶，後來口頭向時任行政院長游錫堃請辭，並發表聲明表示自己是「誤闖叢林的兔子，渾然不知週遭皆是政治陷阱，以換取內閣團隊的平靜」向外界宣布請辭經濟部長一職，任期48天。
🟡前國防部長楊念祖：任期6天
楊念祖是馬英九政府時期的閣員，因為當時國防部長高華柱因陸軍下士洪仲丘枉死案辭職，於是由楊念祖接任，他在2013年8月1日上任，結果就馬上爆出涉及論文抄襲自美國學者費學禮的文章，才上任6天就閃電向馬英九總統請辭獲准，擔任部長僅短短6天，是目前台灣部長任期最短紀錄。